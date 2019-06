Die Berliner Landesregierung macht ernst: Am Dienstag will Rot-Rot-Grün die Eckpunkte für den sogenannten Mietendeckel beschließen. Für die Stadtentwicklungssenatorin ist das Ziel des Gesetzes klar: Den überhitzten Markt abzukühlen und Mieter zu schützen.

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin will in seiner Sitzung am Dienstag die Eckpunkte für einen Mietendeckel beschließen. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) will ein Papier vorlegen, das einen Mietenstopp für fünf Jahre ab 2020 vorsieht. Gelten soll dies bei Mieten für "nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern". Überhöhte Mieten sollen zudem gesenkt werden.