Berliner SPD will "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" stoppen

"Wir wollen kein Dänemark sein und den Rechten hinterherlaufen. Wir wenden uns gegen alle Versuche, eine linke Sozialpolitik mit einer restriktiven Migrationspolitik zu verbinden", wird der Co-Landesvorsitzende der AG Migration und Vielfalt der SPD, Hakan Demir, in einer Mitteilung zitiert. Es könne keine Kompromisse geben, wenn es um Menschenrechte geht.

Die Berliner SPD kritisiert das vom Bundeskabinett beschlossene Abschiebegesetz und will nun Maßnahmen ergreifen, um es auf Bundesratsebene zu verhindern. Das teilte der Landesvorstand der Partei am Mittwoch mit.

Justizminister Ludwig gegen Abschiebehaft in Gefängnissen

Zuvor hatte bereits Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen das sogenannte "Geordnete- Rückkehr-Gesetz" kritisiert. Insbesondere lehnt er die gemeinsame Unterbringung von Abschiebehäftlingen und Strafgefangenen ab. Mit seinen Amtskollegen aus Hamburg und Thüringen, ebenfalls von den Grünen, will auch er das Gesetz durch einen Einspruch des Bundesrats stoppen.

Damit richtet sich der Landesvorstand gegen Parteikollege Andreas Geisel (SPD), der als Innensenator für die Durchführung von Abschiebungen in Berlin zuständig ist. Geisel unterstützt die Regelung.

In dem Gesetzentwurf ist unter anderem geplant, dass Ausländer bei einer kurz bevorstehenden Abschiebung in regulären Gefängnissen untergebracht werden. Der Brandenburger Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hält besonders diesen Punkt für problematisch. "Es wäre unser humanistischer Bankrott, wenn wir Familien, nur weil sie ausreisepflichtig sind, in Strafvollzugsanstalten mit hohen Sicherheitsstandards nach innen und außen unterbringen", sagte Ludwig vor einer Woche.

Ein Bündnis von 22 zivilgesellschaftlichen Organisationen hatte die Abgeordneten des Bundestags Ende Mai aufgefordert [tagesschau.de], das Gesetz nicht zu verabschieden.