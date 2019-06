Tremor Berlin Montag, 03.06.2019 | 13:59 Uhr

Tut mir leid, dass ich jetzt erst schreibe.

Mein Rollator hatte 'nen Platten.

Und zum üblichen Alte-Männer-Bashing arrogranter Jungspunde, für die das Leben zwar voller Möglichkeiten ist, aber weder Einschränkungen noch Kompromisse enthalten darf, möchte ich in gleicher Sexismus-Manier entgegenhalten:

Wenn ich per Twitter Schmink- oder Modetipps austauschen möchte, wende ich mich möglicherweise vertrauensvoll an Frau Klose.

In allen anderen Fällen (also wenn es beispielsweise um Politik geht oder ich eine Diskussion mit mehr als EINER Meinung miterleben oder führen will) setze ich lieber auf Erfahrung.

Denn Politik ist mehr als Tagträumerei und Wunschdenken.