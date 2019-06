"Fridays for Future" will auch in den Schulferien demonstrieren

Auch in den Ferien will "Fridays for Future" weitermachen. An diesem Freitag werde die Demo in Berlin aber kleiner ausfallen, sagte ein Sprecher. Grund ist die internationale "Fridays"-Demo in Aachen, an der auch zahlreiche Berliner Schüler teilnehmen wollen.

Die Umweltbewegung "Fridays for Future" will auch in den Sommerferien weiter demonstrieren. Für Freitag planen die Schüler in Berlin-Mitte ab 12 Uhr "eine zweistündige Aktion mit Musik" im Invalidenpark, wie Mitorganisator Tom Patzelt der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag sagte. Auch der Potsdamer Ableger von "Fridays for Future" plane "in unregelmäßigen Abständen" Aktionen in den Sommerferien, sagte eine Sprecherin der Potsdamer Klimabewegung.

Dort findet am Freitag eine internationale "Fridays for Future"-Demo statt. Bis zum Sonntag wollen verschiedene Klimabewegungen Druck für einen schnelleren Kohleausstieg machen. Bereits am Freitagmorgen trafen mehrere hundert Schülerinnen und Schüler in Aachen ein. Sie hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie "Warum lernen, wenn wir keine Zukunft haben!" und "Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie schon lange gerettet".

An diesem Freitag allerdings werden die Proteste wohl kleiner ausfallen als sonst. So haben sich laut Patzelt rund 200 Berliner Demonstranten auf den Weg nach Aachen gemacht.

Dass sich die "Fridays for Future"-Bewegung über so einen langen Zeitraum halte, sei erstaunlich, sagte der Protestforscher Simon Teune am Freitag dem rbb. "Es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass sie immer wieder so viele Leute auf die Straße bringt, zu den einzelnen Großereignissen - auch international", sagte Teune im rbb-Inforadio. Auch dass der Protest vor allem von Kindern und Jugendlichen organisiert und getragen werde, sei ungewöhnlich. Natürlich habe es auch schon früher solche Kundgebungen gegeben, "aber dass die sich tatsächlich weltweit organisieren, dass sie es über einen so langen Zeitraum hinweg schaffen - das ist was Neues", sagte der Wissenschaftler.

Teune hat sich die Bewegung genauer angeschaut und dabei drei bemerkenswerte Aspekte festgestellt. "Es sind vor allen Dingen weibliche Teilnehmerinnen - das ist anders als bei anderen Protesten", so der Forscher. Außerdem konnte Teune feststellen, dass die Demonstranten "aus besser gebildeten Familien" kommen. "Die Hälfte hat Eltern, die einen Universitätsabschluss haben. Die ordnen sich auch selbst eher in der oberen Mittelschicht ein." Das sei allerdings auch bei anderen Protesten so zu beobachten, so Teune.



Sendung: Inforadio, 21.06.2019, 10 Uhr