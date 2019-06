Ein Brandenburger Ehepaar, das viele Jahre nach dem Anschluss ans Abwassernetz noch zur Kasse gebeten wurde, erhält kein Geld zurück. Das hat der Bundesgerichtshof am Donnerstag entschieden. Überrascht hat die Urteilsbegründung der Karlsruher Richter.

Ein Ehepaar aus Bad Saarow ist mit seiner Schadenersatzklage gegen Abwassergebühren für sogenannte Altanschließer vor dem Bundesgerichtshof gescheitert. Grundstückseigentümer aus Brandenburg, die noch viele Jahre nach ihrem Anschluss ans Wassernetz dafür zur Kasse gebeten wurden, haben keinen Anspruch auf Schadenersatz, urteilten die Karlsruher Richter am Donnerstag.

Hintergrund ist, dass Grundstückseigentümer in Brandenburg nach der Wiedervereinigung noch viele Jahre nach ihrem Anschluss ans Netz von den Zweckverbänden zur Kasse gebeten wurden. Die rückwirkende Beitragserhebung war vom Landtag per Gesetz Anfang 2004 ermöglicht worden. Das Bundesverfassungsgericht urteilte allerdings 2015, dass die von Verbänden rückwirkend erhobenen Beiträge für bereits vor dem Jahr 2000 angelegte Kanalanschlüsse rechtswidrig waren.

Im konkreten Fall wollten die klagenden Grundstückseigentümer etwa 1.320 Euro zurück. Die Kläger erhielten vor acht Jahren einen Kostenbescheid. Den Bescheid nahmen sie hin und legten zunächst keine Rechtsmittel ein. Sie klagten aber nach dem Urteil von 2015 auf Entschädigung nach dem DDR-Staatshaftungsgesetz, das in Brandenburg weiter gilt. Das Oberlandesgericht wies diese Klage vor gut einem Jahr ab.

Nun muss sich das brandenburgische Oberlandesgericht erneut mit dem Fall beschäftigen. Dabei haben die Richter aber nur noch zu klären, ob für Maßnahmen kassiert wurde, die vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 vorgenommen wurden. Das dürfte in den wenigsten Fällen so sein.

Der Fall hat Grundsatzcharakter für mehrere Tausend Haushalte im Land Brandenburg. Allein am Oberlandesgericht sind den Angaben zufolge 157 ähnlich gelagerte Fälle anhängig. Wäre das Urteil anders ausgefallen, hätten den Wasserverbänden Kosten für Rückzahlungen in dreistelliger Millionenhöhe gedroht.