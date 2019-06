Das Landgericht Potsdam hat am Mittwoch in einem Zivilverfahren entschieden, dass die Mietpreisbremse aus dem Jahr 2015 erst seit April 2019 gültig ist. Wegen einer fehlenden Begründung sei sie damals nicht in Kraft getreten, so das Gericht.

Zunächst war die Verordnung Ende 2015 zur Mietpreisbremse, die in 31 Brandenburger Kommunen gilt, ohne Begründung erlassen worden. Wegen dieser fehlenden Begründung aber sei die Maßnahme unwirksam, so das Gericht. Ende März 2019 hatte der Landesgesetzgeber dann die fehlende Begründung nachgereicht. Dabei war unter anderem festgelegt worden, dass die Mietpreisbremse rückwirkend zum 1. Januar 2016 gelten soll. Diese Rückwirkung ist verfassungsrechtlich unzulässig, wie das Gericht nun entschied.