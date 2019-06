dpa/Bernd Settnik Audio: Inforadio | 12.06.2019 | Dominik Lenz | Bild: dpa/Bernd Settnik

Nach BrandenburgTrend - Senftleben will mit AfD sprechen - aber nicht koalieren

12.06.19 | 09:01 Uhr

Die AfD geht als stärkste Partei aus dem aktuellen BrandenburgTrend hervor. Jetzt will Brandenburgs CDU-Chef Senftleben zumindest Gespräche mit der Partei führen. Eine Koalition mit der AfD schließt er aber ausdrücklich aus.

Der Brandenburger CDU-Partei- und Fraktionschef Ingo Senftleben kann sich nach eigener Aussage keine Koalition mit der AfD in seinem Land vorstellen, Gespräche hingegen schon: "Reden ja, aber Regierungshandeln mit der AfD definitiv nein", sagte Senftleben am Mittwoch im Inforadio des rbb. "Ich habe immer gesagt, dass man im Landtag mit allen gewählten Parteien sprechen muss", sagte er mit Blick auf die Landtagswahlen in knapp drei Monaten. Er begründete das mit Respekt vor den Wählerstimmen.

Die AfD hatte zuletzt in Brandenburg in der Wählergunst stark zugelegt. Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Brandenburg-Trend des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag von Brandenburg Aktuell und Antenne Brandenburg. Sie gewinnt demnach gegenüber der Umfrage vom April zwei Prozentpunkte hinzu und wäre mit 21 Prozent stärkste Kraft.

AfD und Grüne erfreut

AfD-Chef Andreas Kalbitz sprach nach Veröffentlichung der repräsentativen Umfrage von einem guten Ergebnis, mit dem die Arbeit der Partei gewürdigt werde. Dennoch werde man weiter um jede Stimme kämpfen.

Auch der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Benjamin Raschke, zeigte sich erfreut. Das Ergebnis sei Ansporn, aber auch Grund zur Demut, den hohen Erwartungen gerecht zu werden.

Enttäuschung bei SPD und CDU

Enttäuscht reagierten Sozial- und Christdemokraten: SPD-Generalsekretär Erik Stohn sprach von einem Warnsignal, betonte jedoch, dass bei aller "Zerfaserung der Parteiergebnisse" laut Umfrage fast die Hälfte für einen Ministerpräsidenten Woidke sei.

CDU-Generalsekretär Steeven Bretz erklärt das schlechte Abschneiden seiner Partei mit den Querelen auf Bundesebene. Wenn in Berlin nicht umgehend das Ruder auf ordentliche Arbeit gedreht werde, werde es für die CDU in Brandenburg, Sachsen und Thüringen ein schwerer Wahlkampf, so Bretz.

