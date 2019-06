Der Verfassungsschutz in Brandenburg muss nach Ansicht der Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags besser ausgestattet werden. Die Bedrohungslage in Brandenburg habe sich in den vergangenen Jahren dynamisch verändert, schreibt das Gremium in seinem jüngsten Tätigkeitsbericht. Neben dem Rechtsextremismus habe sich zunehmend der religiös motivierte, vorwiegend islamistische Extremismus zu einem weiteren Schwerpunkt entwickelt. Außerdem sei die rechtsextremistische Szene professioneller geworden, zum Beispiel bei der Nutzung sozialer Medien. "Insofern ist die aktuelle personelle Ausstattung der Behörde sowohl in quantitativer, als auch in qualitativer Hinsicht kritisch zu hinterfragen", heißt es in dem Bericht.