Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Personal, Brunnen, Panzer - Wie Brandenburg den Waldbrand-Sommer überstehen will

27.06.19 | 09:01 Uhr

Wie kaum ein anderes Bundesland kämpft Brandenburg jedes Jahr mit schweren Waldbränden. Die Landesregierung sieht sich zu teuren Investitionen gezwungen - auch weil die Einsatzkräfte immer wieder über Mängel bei der Ausstattung klagen.

Deutschlandweit die meisten Waldbrände 2018

Neue Gerätewagen, mit denen die Einsatzkräfte noch besser versorgt werden können, sollen bereits in den nächsten Tagen ausgeliefert werden. Das Ministerium prüfe zudem den Einsatz von Löschpanzern. Weil viele Waldgebiete in der Mark mit Munition belastet sind, stehen Feuerwehrleute immer wieder vor dem Problem, brennende Waldabschnitte nicht betreten zu können. Im Innenministerium denke man darüber nach, den Einsatz solcher Löschpanzer gemeinsam mit Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu regeln und sich die Kosten aufzuteilen. Im vergangenen Jahr hatte es in der Mark 512 Waldbrände gegeben, deutlich mehr als in jedem anderen Bundesland. In Sachsen brannte es im vergangenen Dürresommer 201 mal, in den Wäldern Sachsen-Anhalts 182 mal. Insgesamt hatten die Feuer in Brandenburg 1.674 Hektar Wald zerstört oder beschädigt. Auch in diesem Jahr kam es schon zu schweren Schäden. Erst Anfang Juni hatte es auf dem ehemaligen Militärübungsgelände bei Jüterbog den größten Flächenbrand seit Jahrzehnten gegeben - mit mehr als 800 Hektar in Flammen.



Anträge für neue Löschwasserstellen in Prüfung

Die Erfahrungen des vorigen Sommers haben auch vor Augen geführt, wie schwer es in manchen Gebieten sein kann, an ausreichend Löschwasser zu kommen. Um den Großbrand in Treuenbrietzen zu löschen, mussten Feuerwehrleute erst eine kilometerlange Leitung zu einem See legen. Deshalb will das Land nun den Bau neuer Löschwasserbrunnen fördern. 19 entsprechende Förderanträge von Waldbesitzern habe das Landwirtschaftsministerium kürzlich bewilligt. Ob und inwieweit die Brunnen tatsächlich schon hergestellt wurden und betriebsbereit sind, liege in der Verantwortung der jeweiligen Waldeigentümer, wie ein Sprecher des Ministeriums erklärte. Die Löschwasserstellen sind eine der zentralen Maßnahmen eines Zehn-Punkte-Plans, zu dem sich die rot-rote Landesregierung im Herbst 2018 zur Verbesserung des Brandschutzes bekannt hat.



Waldbrandzentrale in Wünschdorf soll dieses Jahr in Betrieb gehen

Das Landwirtschaftsministerium kündigte außerdem an, weiteres Personal einzustellen, um die Brandprävention zu verbessern. Neue Mitarbeiter sollen die Waldbesitzer beraten und die Waldbrandüberwachung von den geplanten Waldbrandzentralen in Wünsdorf und Eberswalde aus koordinieren - auch zur Unterstützung des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg. Ende April teilte Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde mit, Wünsdorf sei in schon Betrieb, Eberswalde folge 2020.

Das Kabinett hatte im Herbst 2018 beschlossen, die Waldbrandzentralen effektiver zu machen von derzeit sechs auf zwei Standorte zu konzentrieren. Darüber hinaus werden derzeit Kamerastandorte mit neuer Software versehen.

Mehrere Facharbeitsgruppen beschäftigen sich dem Innenministerium zufolge zudem mit der Frage, wie die Feuerwehr bei Großbränden künftig noch schneller vor Ort sein kann. Hier sei eine "modulare Einsatzeinheit" geplant, die unabhängig von anderen Einheiten für etwa 24 Stunden die Gefahrenbekämpfung erfüllen könne und so die örtlichen Feuerwehren unterstütze und entlaste.