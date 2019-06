Brandenburg will Waldbrandbekämpfung verbessern

Brandenburg will den Kampf gegen Waldbrände mit Hochleistungspumpen für die Berufsfeuerwehren verbessern. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag in Potsdam bei einem Treffen mit Lorenz Caffier (CDU), seinem Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern.