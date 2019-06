Die Kommunen in Brandenburg werden künftig mit einem "Windkraft-Euro" an den Erträgen naher Windräder beteiligt. Der Landtag beschloss am Dienstag in Potsdam mit breiter Mehrheit von SPD, Linken und CDU ein Gesetz, mit dem Betreiber neuer Windkraftanlagen eine Sonderabgabe von 10.000 Euro im Jahr an Gemeinden in einem Drei-Kilometer-Radius zahlen müssen. Anlagen, die seit 2017 bei Ausschreibungen einen Zuschlag bekommen haben, sind ausgenommen.