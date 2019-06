Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller unterstützt die Idee, im Berliner Norden eine "Bürgerstadt Buch" für bis zu 100.000 Einwohner zu bauen . "Natürlich ist es gewollt", sagte Müller in der rbb-Abendschau. "Wir brauchen neuen Wohnraum und ich freue mich über die neuen Überlegungen, die es gibt". Das Konzept, das die Initiativgruppe "Bürgerstadt Buch" vorgestellt hat, sollte nicht sofort schlechtgeredet, sondern seriös durchgeprüft werden, sagte Müller. Man müsse zu neuen, schnelleren, zu noch mehr bezahlbaren Wohnungen kommen. Die Politik habe mit dem Mietendeckel und anderen Maßnahmen "alles an Regulierung ausgereizt", der Wohnungsbau müsse forciert werden.

Die Initiative "Bürgerstadt Buch" ist eine SPD-nahe Gruppe von Planern, Architekten und Wohnungsbauexperten. Sie hat als Standort für die geplanten 40.000 Wohnungen unter anderem Flächen auf ehemaligen Rieselfeldern entlang einer Bahntrasse und der Bucher Straße vorgeschlagen. Dem Bündnis zufolge sollen dort vor allem Baugruppen, Genossenschaften und sozial orientierte Unternehmen zum Zug kommen. "Das ist genau das, was wir brauchen", sagte Müller im rbb.



Die Initiative rief den Senat dazu auf, schnell über den Vorschlag zu entscheiden. Die Flächen sind überwiegend in Landesbesitz. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) äußerte sich bislang noch nicht zu dem Vorschlag - wohl aber der baupolitische Sprecher ihrer Abgeordnetenhaus-Fraktion Michael Nelken. Er klang deutlich weniger begeistert als der Regierende. Nelken nannte die Idee am Freitag "überraschend unseriös". Die Flächen seien "willkürlich aneinander gereiht" und hätten bereits "alle ihre Planungsgeschichte in den letzten 30 Jahren" gehabt.