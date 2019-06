Nachdem der Hauptausschuss des Parlaments das Geld dafür freigegeben hat, startet am 1. Juli das Pilotprojekt zum solidarischen Grundeinkommen in Berlin. Ab dann werden Stellen und passende Kandidaten gesucht werden. Voraussichtlich ab frühestens Mitte Juli werden die ersten Arbeitslosen eine Stelle antreten werden. Geplant ist, mit 250 Arbeitslosen zu starten. Danach soll die Zahl schrittweise auf insgesamt 1.000 Bezieher steigen. Das Modellvorhaben ist auf fünf Jahre angelegt.

Der Unterhaltsvorschuss für Kinder, die bei einem Elternteil leben und vom anderen keinen regelmäßigen Unterhalt erhalten, sinkt am 1. Juli 2019. Das liegt daran, dass zu Jahresbeginn der Mindestunterhalt erhöht wurde und am 1. Juli das Kindergeld steigt, das gegengerechnet wird.

Zehn Euro mehr Kindergeld pro Kind gibt es ab dem 1. Juli 2019. Für das erste und zweite Kind bekommen Eltern ab dann monatlich 204 Euro, für das dritte 210 und ab dem vierten Kind 235 Euro. Hartz-IV-Empfängern bringt das höhere Kindergeld nichts. Das Plus wird zu 100 Prozent an die aktuellen Regelsätze angerechnet, die ihrerseits nicht erhöht werden.

Mit Fahrverboten für ältere Diesel-Fahrzeuge auf bestimmten Strecken soll die Stickstoffdioxid-Belastung gesenkt werden. Der Entwurf des Berliner Luftreinhalteplans sieht vor, an 15 Abschnitten von neun Straßen Durchfahrverbote für Diesel- Lkw und -Pkw bis einschließlich Euro 5 zu verhängen. Dazu zählen Teilstücke der Leipziger und Brückenstraße in Mitte, aber auch Bereiche der Friedrichstraße und von Alt-Moabit. Die Verbote sollten vom 1. Juli 2019 an gelten. Doch schon Anfang Juni hatte die Umwelt- und Verkehrsverwaltung eingeräumt, dass sich der Beschluss des Luftreinhalteplans "um einige Wochen verzögere". Deshalb könnten die geplanten Diesel-Fahrverbote nicht wie geplant zum 1. Juli in Kraft treten, sondern "frühenstens im August".

Arzttermine

Kassenpatienten sollen nicht mehr so lange auf Arzttermine warten müssen. Ab dem 1. Juli 2019 führen Servicestellen in medizinischen Akutfällen Ersteinschätzungen durch und leiten Patienten, wenn nötig, an eine Arztpraxis, eine Portalpraxis an einer Klinik oder in eine Notfallambulanz weiter. Die Terminservicestellen sind – voraussichtlich ab dem 1. Juli – an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 116 117 erreichbar.