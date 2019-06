In Berlin haben Vertreter der Bundesregierung und des Senats am Montag an den Volksaufstand in der DDR vor 66 Jahren erinnert.



Am Vormittag fand auf dem Friedhof an der der Seestraße im Stadtteil Wedding die zentrale offizielle Gedenkstunde statt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) legte dabei Blumen nieder. Auch an mehreren Orten in Brandenburg wurden der Opfer des Volksaufstandes gedacht, unter anderem im Hof der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg an der Havel.