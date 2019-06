Die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen und Co enteignen" hat nach rbb-Informationen deutlich über 50.000 Unterschriften gesammelt. Das erfuhr die rbb-Abendschau am Donnerstag aus Kreisen der Initiative. Am Freitag sollen die Unterschriftenlisten an die Berliner Senatsverwaltung für Inneres übergeben werden.