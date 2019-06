Aufbruchstimmung am Dragonerareal

Lange hatten Bund und Berlin um das Dragonerareal - ein Filetgrundstück in Kreuzberg - gerungen. Schlussendlich steht ein Deal und die Entwicklung des Grundstücks kann beginnen. Wie fair ist der Deal rückblickend, und wie geht es weiter? Von Thorsten Gabriel

Am Ende kommt dieser Deal beim Dragonerareal heraus: Der Bund erhält sieben Kulturgrundstücke von Berlin im Wert von 180 Millionen Euro und Berlin dafür das Dragonerareal am Mehringdamm im Wert von rund 37 Millionen Euro.

Das klingt nach einem ungerechten Deal zu Lasten Berlins. Doch der Kultursenator Klaus Lederer sieht das so: "Es befinden sich Einrichtungen darauf: Die Akademie der Künste, das Jüdische Museum - die längst Bundeseinrichtungen sind oder vom Bund finanziert werden." Das bedeutet, dass der Bund die Unterhaltungskosten für diese Einrichtungen übernehmen soll.

Die Rechnung funktioniere also, wenn man sich für Berlin bewusst mache: "Die Grundstücke haben einen nominellen Wert, aber eigentlich kann man mit denen ja nichts anderes anfangen als das, was drauf passiert, nämlich Kunst und Kultur. Und die finanziert der Bund", so Lederer.