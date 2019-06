rbb|24/Robin Avram Video: Abendschau | 18.06.2019 | R. Unruh, R. Avram, A. Tiemeyer | Bild: rbb|24/Robin Avram

Elektroroller in Berlin - "E-Scooter nicht zu begrenzen ist naiv"

18.06.19 | 20:10 Uhr

E-Scooter-Gigant Lime geht in Berlin an den Start, es droht gerade eine Schwemme. Doch der Senat schaut erst einmal zu. "Naiv" und "verantwortungslos" findet das der Neuköllner Bezirksbürgermeister – und fordert eine Begrenzung der Stückzahlen. Von Robin Avram

Fuß aufs Brett, kurz anschieben, dann mit dem rechten Daumen den kleinen Hebel am Lenker drücken – und schon rollt die E-Scooter-Revolution an in Berlin. Am Alexanderplatz, entlang der Friedrichstraße und natürlich vor dem Brandenburger Tor standen am Dienstagmorgen erstmals 100 E-Scooter des Anbieters Lime – und warteten darauf, per App entriegelt und getestet zu werden. Kostenpunkt: 3,25 Euro für 15 Minuten, 5,50 Euro für eine halbe Stunde. Lime hat es sich einiges kosten lassen, als erster in Berlin flächendeckend am Start zu sein. Anstatt auf die allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamt zu warten, beantragte man Einzelzulassungen für 250 Scooter. Das kostet eine dreistellige Summe – pro Fahrzeug.

In Paris und Madrid wird jetzt durchgegriffen

Alles nur, um als einer der ersten Anbieter in Berlin Präsenz zu zeigen - schneller war nur Anbieter Circ, der schon am Montag 15 Scooter präsentierte. Neben Lime und Circ wollen noch sechs weitere Anbieter in Berlin in Kürze ihre E-Scooter aufstellen. Droht Berlin nun eine E-Scooter-Schwemme? Die Erfahrungen von anderen Metropolen lassen das befürchten. - In Paris schätzt die Verwaltung die Zahl der E-Scooter auf 20.000. Sie hätten sich "auf anarchische Weise vervielfacht" monierte die Bürgermeister Anne Hidalgo. Vorige Woche starb ein 25-Jähriger Scooter-Fahrer nach einem Unfall. Paris will die Scooter nun schärfer regulieren. - In Madrid starteten die E-Scooter im Sommer 2018. Die Zahl uferte schnell aus. 22 Unfälle registrierte die Polizei laut "The Telegraph". Als im Dezember eine 90-jährige Fußgängerin bei einem Scooter-Unfall starb, verbannte die Stadt alle Scooter von den Straßen. Anschließend schrieb die Verwaltung Lizenzen für 8.600 Scooter aus. Darauf bewarben sich 25 Firmen, die über 100.000 Roller verfügen.

Hikel: "Das ist ein Stück weit wegducken"

Doch Berlin hat wie berichtet darauf verzichtet, die Zahl der E-Scooter zu regulieren. Auf Anfrage des rbb kritisiert das nun der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) scharf. Er habe in Gesprächen mit dem Verkehrsverwaltung erlebt: Die Maßgabe sei gewesem, alternative Mobilität zu fördern und ihr möglichst wenig Regularien aufzuerlegen. Das hält er für einen Fehler.

"Es ist naiv, zu glauben, dass man keine Regelung braucht für neue Formen der Mobilität in der Stadt. Schmeißt mal eure E-Scooter auf den Markt, und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist, glaube ich, keine Art Politik zu machen, das ist ein Stück weit weggucken und Verantwortungslosigkeit", sagte Hikel dem rbb am Montag. Harte Worte eines SPD-Politikers gegenüber Regine Günther (parteilos, für Grüne). Hikel ist gefrustet, denn schon vor rund einem Jahr forderte der Rat der Bürgermeister die Umweltsenatorin auf, strengere Regeln für Leihräder zu erlassen - doch passiert ist das bislang nicht. Man prüfe noch, heißt es aus der Verwaltung.



Hikel befürwortet feste Stationen

Dabei habe das Beispiel der Leihräder gezeigt, dass Regellosigkeit zu Wildwuchs führt. "Die Fahrräder stehen auf den Fußwegen, die Kollegen vom Grünflächenamt entdecken sie oft im Gebüsch. Wir haben oftmals mit Vandalismus zu tun, weil die Dinger zertreten werden", sagt Hikel. Konkret schlägt er vor, dass der Senat feste Stationen für Leihräder und Scooter vorschreibt - und selbst eine begrenzte Anzahl von Leihrädern und E-Scootern genehmigt, anstatt es den Anbietern zu überlassen, wieviele sie aufstellen wollen.

Günthers Sprecher Jan Thomsen verteidigt die Senatsstrategie: "Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir mit sehr klaren Ansagen arbeiten gegenüber den Verleihern, aber eben weiter beobachten. Wenn wir Anpassungen vornehmen müssen, dann werden wir das tun."

Anbieter bemühten sich um gute Beziehungen zur Stadt

Diese abwartende Haltung dürften die großen E-Scooter-Hersteller als Lobby-Erfolg verbuchen. Seit Monaten hat sich beispielsweise Lime um gute Beziehungen zum Senat bemüht.

Den Anbieter mit den grünen Zitronen-Logo kennen die Berliner schon als mittelgroßen Fahrradverleiher. Doch im wie verrückt boomenden E-Scooter-Markt ist das zweieinhalb Jahre alte Start-up der Weltmarktführer. Lime-Scooter fahren allein in den USA in fast 100 Städten herum – und darüber hinaus in 20 anderen Ländern. Lime hat rund 900 Millionen Dollar Risikokapital von Uber und Google eingesammelt. Geld verdienen will Lime künftig vor allem in Deutschland, es soll einer größten Märkte für das Unternehmen werden. "Die Deutschen sind offen für neue Technologie und sie sind sehr umweltbewusst. Wir glauben deshalb, das Deutschland ein riesiger Markt für Lime sein wird." Das sagt nicht irgendein Lime-Vertreter dem rbb, sondern der "Global Head of Operations", Wayne Ting.

Lime präsentiert sich als verantwortungsvolles Unternehmen

Mit Ting hat sich der rbb vor dem Berliner Dom verabredet, vermittelt wurde das Interview durch die Unternehmensberatung FTI Consulting. Lime warb Ting von Uber ab, er bekleidete dort eine Führungsposition. Ting bringt seinen PR-Berater mit - und gleich fünf junge, dynamische Mitarbeiterinnen und MIarbeiter, die auf Lime-Scootern heran rauschen. Ting trägt ein weißes, offenes Hemd, hat ein gewinnendes Lächeln und kann druckreif reden. Um seine Botschaften optimal zu platzieren, bespricht er sich vor dem Interview nochmal mit seinem PR-Berater. "Was Lime von anderen Bewerbern abhebt ist, dass wir die besten Roller haben und den Betrieb exzellent gestalten", sagt Ting und lächelt.

Wayne Ting ist bei Lime für das weltweite Geschäft verantwortlich.

"Wir haben eigens ein Team engagiert, das sicherstellt, dass die Scooter korrekt geparkt werden und im Betrieb sicher sind", sagt Ting – und zeigt auf die jungen Menschen hinter sich. Die Botschaft: Wir sind ein gutes, verantwortungsvolles Unternehmen. Schließlich sagt Ting: "Wir wollen sicherstellen, dass die Stadt Berlin weiß, dass wir ein Partner für sie sein wollen. Und wir sind darauf fokussiert, für sie auch in den kommenden Monaten ein Partner zu sein." Nur eine Frage beantwortet Ting hartnäckig nicht: wie viele E-Scooter man in Berlin eigentlich aufstellen wolle. Allgemein verspricht er aber: "Wir wollen sicherstellen, dass unsere E-Scooter zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind. Damit du immer einen Scooter bekommen kannst, wenn du einen willst." Die Frage ist nur: Was wird passieren, wenn alle acht Anbieter sicherstellen wollen, dass ihre Nutzer immer einen Scooter bekommen können, wenn sie einen wollen?