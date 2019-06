Überdurchschnittlich viele Menschen sind im vergangenen Jahr in Brandenburg eingebürgert worden – die meisten Neu-Brandenburger stammen aus Polen und Vietnam. Auch der angekündigte Brexit ließ die Einbürgerungszahlen steigen.

Mit einem zentralen Einbürgerungsfest in Potsdam sind am Sonntag Neubürger in Brandenburg willkommen geheißen worden. Landtagspräsidentin Britta Stark, Innenminister Karl-Heinz Schröter (beide SPD) und Familienministerin Susanna Karawanskij (Linke) begrüßten die neuen Staatsbürger im Hans Otto Theater.

Insgesamt bürgerte Brandenburg im vergangenen Jahr 801 Zuwanderer ein. Die meisten stammen aus Polen und Vietnam. Damit stieg die Zahl der Einbürgerungen gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent an. 2017 konnten 765 Zuwanderer den deutschen Pass in Empfang nehmen.