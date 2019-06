www.imago-images.de Audio: Inforadio | 05.06.2019 | Sylvia Tiegs | Bild: www.imago-images.de

Reportage | Schwieriger Wechsel aufs E-Auto - Berlins "Masterplan e-mobility" hat Ladehemmung

09.06.19 | 09:38 Uhr

Elektro-Autos sind vielleicht die Zukunft - aber nur selten auf der Straße. Von über 1,2 Millionen Autos in Berlin fahren 3.000 nur mit Strom. Wie kann das sein in einer Stadt, die Elektro-Mobilität ausdrücklich fördert? Sylvia Tiegs hat sich in Berlin umgeschaut.



Die Werkstatt von Auto Eicke, ein alteingesessener, unabhängiger Händler in Lichterfelde: Zur Begrüßung röhrt der Verbrenner eines ollen Audi100. Ein Mechaniker hängt kopfüber im Motor. "Der guckt gerade, wo die störenden Geräusche herkommen. Hätten wir nur noch Elektrofahrzeuge, gäbe es diese Arbeiten gar nicht mehr. Zu schauen, warum läuft der Motor nicht sauber, warum hat er einen höheren Schadstoffausstoß oder Verbrauch? Das fällt beim Elektroauto komplett weg", sagt Verkaufsleiter Tobias Adamski.

"Letztlich geht es ums Geld im Portemonnaie"

Aber davon ist Auto Eicke noch weit entfernt. Zwar spiele auch der Umweltaspekt eine Rolle, wenn Kunden ein Fahrzeug kaufen, so Adamski. "Aber letztlich geht es ums Geld im Portemonnaie. Wenn ein Auto als Elektroversion knapp 10.000 Euro mehr kostet als ein vergleichbarer Benziner, kommt schnell die Frage auf: Wann rechnet sich das?" Adamski antwortet dann: vielleicht nie. Wer nur 10.000 bis 15.000 Kilometer im Jahr mit dem E-Auto fahre, der hole den gewaltigen Preisunterschied in der Anschaffung nicht wieder rein. Und dann sei da auch die leidige Frage nach dem Tanken. "Hält der Akku lange, muss ich den nach sechs Jahren neu kaufen für 8.000 Euro? Wenn man den Kunden darauf anspricht, verfliegt der Gedanke 'Elektroauto' doch sehr schnell."

"Be-emobil"-Ladestation in Berlin-Stegliltz | Bild: Imago/Marius Schwarz

Das Henne-Ei-Problem bei der Ladeinfrastruktur

Dabei möchte der Senat doch ausdrücklich mehr E-Fahrzeuge auf Berlins Straßen bringen. Wie gelingt das, wenn die Leute keine kaufen? Ich fahre von Auto Eicke in Lichterfelde nach Mitte zur Verkehrsverwaltung. Imke Steinmeyer, Leiterin des Referats Grundsatzangelegenheiten der Verkehrspolitik, kümmert sich um Lade-Infrastruktur für E-Autos. "Das Thema begleitet uns seit 2013, 2014. Damals startete auf Bundesebene die Initiative 'Schaufenster Elektromobilität'. Da war die Frage, E-Autos leichter in die Verbreitung zu bringen, ein Henne-Ei-Problem. Kommen erst die Autos, und wir kommen dann mit der Ladeinfrastruktur? Oder müssen wir erst die Ladeinfrastruktur stellen, damit die Leute bereit sind, ein Auto zu kaufen?"

Berlin entschied sich für Letzteres und stellte seine hellgrauen Ladesäulen auf, mit der Zungenbrecher-Marke "be-emobil". 260 Säulen sind es inzwischen – immer für jeweils zwei Autos. Imke Steinmeyer zeigt mir eine "be-emobil-Karte" auf ihrem Rechner: "Die höchste Dichte von Ladeinfrastruktur haben wir in der inneren Stadt. In der äußeren Stadt nimmt sie etwas ab."

Ziel: 1.100 E-Tankstellen für ganz Berlin bis zum Herbst 2020

Dieses Netz aufzubauen, sei ein Kraftakt gewesen, erzählt Steinmeyer. Sie prüften Standorte, Steckersysteme, Stromanbieter. Schrieben europaweit aus und machten Bekanntschaft mit dem Denkmalschutz, dem Mess- und Eichrecht. Der Elektroboom blieb aber aus. Man wechselte die Taktik: Die Verwaltung gab den Berlinern die Möglichkeit, E-Ladesäulen aktiv am Wohn- oder Arbeitsplatz zu beantragen. Aber: "Wir haben deutlich weniger Anträge als wir gedacht haben." In der Außenstadt würden sich die Käufer um Steckdosen auf dem eigenen Grundstück kümmern. Auch in der Innenstadt sei die Nachfrage geringer als erwartet, vielleicht auch, weil die Leute nach wie vor Sorge haben, dass sie mit einem E-Auto irgendwo liegen bleiben und nicht laden können." Es bleibt ein wenig ein Stochern im Nebel. Aber aufgeben werden Imke Steinmeyer und ihre Leute nicht. Sie wollen noch Hunderte weitere ihrer hellgrauen Ladesäulen aufstellen, jetzt auch an den Stadträndern. Das Ziel: 1.100 E-Tankstellen für ganz Berlin bis zum Herbst 2020.

Zukunft E-Auto

Fahrschullehrer Lothar Taubert hat sich eine solche Berliner Ladesäule regelrecht erkämpft. Jetzt steht sie gegenüber seiner Fahrschule in Charlottenburg am Klausener Platz. "Ich habe anderthalb Jahre daran gearbeitet, dass sie hierher gestellt wird. Als ich mich beworben habe, haben die gefragt: Haben Sie schon ein Auto? Ich sagte, ich kaufe mir erst ein Auto, wenn die Säule hier steht." Zwar habe er dann doch ein Auto gekauft – aber die Säule ließ auf sich warten.

Fahrschullehrer Lothar Taubert hat einen E-Golf - und die Ladestation vor der Tür

Doch Taubert ließ nicht locker. Er wollte unbedingt aufs E-Auto wechseln: um weniger CO2 auszustoßen und damit seine Fahrschüler "in die Zukunft mitnehmen".



So wie Julia. Die 36-Jährige hat ihre 3. Stunde "Zukunft" im E-Golf. Fast geräuschlos – weil ohne Motor – rollen wir aus der Nehringstraße in Richtung Spandauer Damm. Julia ist vom elektrischen Fahren begeistert. "Sehr angenehm. Ich fühle mich sehr erleichtert, ich finde es sehr geschmeidig, komfortabel und beruhigend." Einfacher zu lernen ist es auch: Das Schalten fällt ja weg. Trotzdem wird sich Julia nach bestandener Prüfung nicht gleich ein E-Auto anschaffen: Ihr Lebensgefährte hat schon ein Auto, Verbrennermotor, leider. Aber das reiche erstmal. Fahrlehrer Lothar nickt wohlwollend. "Die jungen Leute geben im Gegensatz zu meiner Generation kaum noch Mittel aus für den Erwerb eines Autos." Richtig so, meint er. Es reiche, ein Auto fahren zu können. Besitzen müsse man es nicht – auch kein E-Auto.

Martin Doll fährt das bislang einzige reine E-Taxi in Berlin

Der Tesla war Liebe auf den ersten Blick

Taxifahrer Martin Doll sieht das genauso. Als wohl einziger Taxifahrer in Berlin fährt er rein elektrisch, in einem US-amerikanischen Tesla. Es ist mittags um 12 Uhr. Doll klemmt seinen Tesla von einer öffentlichen Berliner Ladesäule ab. "Ich habe ihn heute Nacht abgestellt zum Feierabend. Jetzt ist er vollgeladen und ich kann loslegen."

Jeden 2. Tag muss der Wagen aufladen. 400 Kilometer schafft er dann. Das sei für die Fahrten durch die Stadt genau richtig, sagt sein stolzer Besitzer. Der Tesla und Martin Doll: Das war Liebe auf den ersten Blick. Der 57-Jährige gebürtige Karlsruher war immer nur Daimler gefahren. Aus Neugier machte er eine Probefahrt. Fünf Jahre ist das her. "Es war beeindruckend, unglaublich." Ein Daimler komme ihm inzwischen vor wie ein Kamel, der Tesla wie ein Raubkatze. Ich frage: Warum kaufen sich nicht viel mehr Taxifahrer das US-Elektroauto? Das Problem sei die Finanzierung, sagt Doll. "Wenn ich zu Mercedes gehe und sage, ich will ein Taxi haben, finanziert mir Mercedes jeden Wagen ohne Bonitätsprüfung. Aber Tesla hat noch keine eigene Hausbank." Doll kann den Tesla nur fahren, weil er den Wagen privat von einem reichen Sponsor least, der ihn einst für den Wahlkampf der Berliner Grünen kaufte. Sonst hätte er sich ein Hybrid-Fahrzeug gekauft – wie mittlerweile Hunderte seiner Taxikollegen in der Hauptstadt.

Nirgendwo in Deutschland fahren so viele Autos mit umweltfreundlichem Antrieb wie in Berlin – ob mit Gas, Hybrid oder rein elektrisch. Aber es sind längst nicht annähernd so viele, wie die Politik gerne hätte. Tobias Adamski von Auto Eicke kann sich vorstellen, warum das so ist: "Der Anreiz ist anders, wenn ich weiß, dass ich überall laden kann. Oder wenn der Bezirk oder die Polizei Elektrofahrzeuge fahren. Wenn ich als Hersteller mehr Elektroautos verkaufe, kann ich den Preis auch schöner machen. Aber jetzt stagniert das so. Das Thema ist groß, aber es passiert nix."

Sendung: Inforadio, 05.06.2019, 09:25 Uhr