Gleich acht Anbieter von elektrischen Leih-Tretrollern bereiten sich darauf vor, ihre Flotten in der Berliner Innenstadt zu verteilen. Ende des Sommers könnten es bis zu 10.000 Scooter sein. Überflutung droht - doch Berlin geht die Sache gewohnt lax an. Von Robin Avram

In seinem Großraumbüro im Ulllstein-Haus am Tempelhofer Hafen warten Lawrence Leuschner und sein Team ungeduldig darauf, dass auch in der deutschen Hauptstadt die E-Scooter-Revolution beginnt. Mehr als tausend elektrische Tretroller hat Leuschners Start-Up "Tier Mobility" beim chinesischen Hersteller Ninebot geordert. Die ersten rollern bereits durchs Büro, die anderen sollen bald aus Frankfurt eintreffen – und ab Anfang Juli in Berlin die "urbane Mobilität zum Guten verändern".

Neben Tier haben auch Lime, Voi und Circ nach rbb-Informationen vom KBA grundsätzlich bereits grünes Licht für ihre Scooter-Modelle bekommen - und können damit rechnen, zeitnah in Berlin an den Start gehen zu können.

Ursprünglich war der Start der E-Scooter in den Innenstadt-Bezirken bereits Mitte Juni erwartet worden - schließlich tritt die Verordnung, die E-Scooter aufs Deutschland Straßen erlaubt, an diesem Samstag in Kraft. Doch die Hersteller brauchen für ihre Scooter-Modelle noch eine Betriebserlaubnis vom Kraftfahrtbundesamt (KBA). Den entsprechenden Antrag zu bearbeiten könne laut KBA nochmal bis zu zwei Wochen dauern - auch wenn alle hoffen, dass es schneller geht.

Umsichtige Genügsamkeit haben alle acht Anbieter, die in Berlin an den Start gehen wollen, auch der Berliner Verkehrsverwaltung bei einem Informationsgespräch versprochen. "Die Anbieter starten nach eigener Aussage mit einer vorerst eher geringeren Anzahl zur Markterkundung", teilt Sprecher Jan Thomsen mit. Man rechne mit mehreren Tausend Geräten. Eine Obergrenze sei vorerst nicht geplant.

Droht Berlin nach der Leihrad-Schwemme nun also die große E-Scooter-Schwemme? Nein, nein, beschwichtigt ein Tier-Pressesprecher auf Anfrage des rbb: "Die Vergangenheit hat gelehrt, man sollte nicht alle Scooter, die es mal geben wird, über Nacht in die Städte reinbringen. Sondern erstmal ein bisschen kleiner anfangen und dann nach oben ausrollen."

Blu-Scooters wurde in Großbritannien gegründet und kündigte im Februar auf Twitter an, nach Berlin kommen zu wollen. Nachfragen dazu ließ das Unternehmen unbeantwortet. Laut Homepage bereite man den Start in fünf Ländern vor. Presseöffentlich in Erscheinung getreten ist die Firma noch nicht.

E-Floater wurde bereits im Jahr 2014 in Hamburg gegründet und seither in Hamburg und Signapur vertreten. Das Besondere: Die E-Scooter haben drei Räder und sollen dadurch ein stabileres Fahrgefühl vermitteln. Wann und mit wievielen E-Scootern das Unternehmen nach Berlin kommen will, stehe noch nicht fest, teilt das Unternehmen auf Nachfrage mit. Man sei noch auf der Suche nach einem lokalen Partner. e-floater kooperiert mir IBM und BASF.

Voi wurde im August 2018 in Schweden gegründet und will als größter Anbieter Europas schnell nach Berlin kommen. Man wolle zunächst mit einer kleineren Flotte starten und dann bei Bedarf erhöhen. Der Scooter Voiager 1 sei speziell für Deutschland entworfen worden. Das Unternehmen erhielt - Stand März - bislang 70 Millionen Euro Risikokapital, ist bislang in 18 europäischen Städten aktiv und will massiv expandieren. In Deutschland, Italien, Belgien und Polen will man jeden Monat tausende E-Scooter auf den Markt bringen.

Bird ist der zweite E-Scooter-Gigant aus den USA und dort in fast 50 Städten aktiv. Nun möchte man auch Berlin erobern - wann und mit wievielen Scootern, will Bird auf Anfrage nicht verraten. Die Firma wurde im April 2017 gegründet, sammelte 850 Millionen Dollar Risikokapital ein und ist außerhalb der USA in neun weiteren Ländern aktiv.

Lime hat weltweit die größte Flotte an E-Scootern. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 in den USA gegründet und ist dort mittlerweile in fast 100 Städten vertreten. In Berlin will man "so schnell wie möglich" starten und die Anzahl der E-Scooter auf ein Niveau bringen, "dass den Fahrern einen schnellen Zugang ermöglicht". Das neue Rollermodell sei der sicherste und fortschrittlichste geteilte Roller der Branche. Die Firma sammelte bislang rund 877 Millionen Euro Risikokapital ein. Außerhalb der USA bereits in 20 Ländern aktiv. Nun soll Deutschland "einer der größten Märkte weltweit" werden.

Circ wurde im November 2018 ebenfalls in Berlin gegründet und will "so schnell wie möglich" in der Hauptstadt an den Start gehen. Die Größe der Flotte soll nach einer Testphase an die Nachfrage angepasst werden. Die Roller seien die ersten, die speziell für gemeinsame Nutzung entwickelt wurden und langlebiger als die der Konkurrenz seien, heißt es. Das Start-up sammelte bislang 55 Millionen Euro Risikokapital ein, ist in acht Ländern aktiv und will "Europas Champion für verantwortungsvolle Mobilität" werden.

Tier Mobility , gegründet im Oktober 2018 in Berlin, will eine vierstellige Anzahl von E-Scootern in Berlin aufstellen. Die Firma sammelte bislang 32 Millionen Euro Risikokapital ein und ist in 20 europäischen Städten aktiv. Die Scooter kommen aus China, sollen "besondere Sicherheitsmerkmale" aufweisen und können auch über die Jelbi-App der BVG gebucht werden.

Das E-Scooter-Geschäftsmodell wirkt ja auch ungemein verlockend: Eine halbe Stunde E-Scooter-Fahren kostet rund fünf Euro. Werden die Dinger im Schnitt sechs Mal am Tag genutzt, hat sich ein Leih-Scooter schon nach zwei Monaten rentiert - und spült danach bares Geld in die Kassen. Diese Rechnung geht zwar nur auf, solange E-Scooter nicht - wie in diesem Instagram-Account zu sehen - massenhaft zerstört werden. Dennoch befügelte die Idee feuchte Investorenträume: Die europäischen E-Scooter-Konkurrenten Tier, Hive, Voi und Circ waren kaum gegründet, da konnten sie schon ebenfalls mit zweistelligen Millionenbeträgen Risikokapital um sich werfen und massenweise E-Scooter ordern.

Ähnlich aggressiv - wie Uber seine App - drückten Lime und Bird auch ihre E-Scooter massenhaft in den Markt und scherten sich beispielsweise in San Franzisco nicht groß um fehlende Genehmigungen, Ärger mit der Stadt und fünfstellige Geldstrafen. Getreu einer Devise, die laut "Handelsblatt" in einer Facebook-Zentrale an der Wand prangte: "Habe keine Angst, auch mal was kaputtzumachen. Hauptsache, es geht schnell. Marktanteile gewinnen ist alles."

Was Berlin in der Hypephase der Scooter-Mania tatsächlich blühen könnte, zeigt das Beispiel Madrid: Da die Scooter-Flut überhandnahm, beschloss die spanische Hauptstadt, die Zahl der Scooter zu limitieren. Ende April vergab die Stadt laut der Tageszeitung "El Pais" Lizenzen für 8.610 E-Scooter. Anträge wurden für 110.000 Stück gestellt. Madrid hat rund eine halbe Million Einwohner weniger als Berlin.

rbb|24 hat alle acht Anbieter, die in Berlin an den Start gehen wollen, schriftlich danach gefragt, wie viele Roller sie in Berlin aufstellen wollen. Eine genaue Zahl will keiner der Anbieter nennen. Doch Lime scharrt schon ungeduldig mit den Hufen. "Lime ist bereit unsere E-Scooter in Berlin, Hamburg und Köln auf die Straße zu bringen." In welchen Dimensionen Lime-Chef Brad Bao denkt, verriet er kürzlich der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg [externer Link]: "Wir hoffen, das Deutschland für uns weltweit einer der größten Märkte wird".

Auch der schwedische Anbieter Voi bereitet den Deutschland-Start seit mehreren Monaten vor. rbb|24 gegenüber beteuert man zwar, in Berlin mit einer kleinen Flotte starten und "nachhaltig und verantwortungsvoll" wachsen zu wollen. Doch in einer wohl eher für Investoren bestimmten Mitteilung [externer Link] schreibt Voi, es sei "Europas am schnellsten wachsende Firma für Mikromobilität". Voi will Deutschland demnach zu seinem größten Markt machen - und in Deutschland, Belgien, Italien und Polen "jeden Monat tausende E-Scooter" einführen.

Der gleiche Sound bei Circ: In Berlin werde man "die Größe der Flotte in enger Absprache mit der Stadt festlegen", um eine Überflutung zu vermeiden. Gleichzeitig bestätigt Circ stolz, in Madrid mit 2.300 E-Scootern der größte Anbieter zu sein. Das Ziel: "Europas Champion für verantwortungsvolle Mobilität" werden.



Schaut man sich an, wieviele E-Scooter die künftigen Berliner Anbieter in anderen europäischen Metropolen aufgestellt haben, sind 10.000 E-Scooter bis zum Ende des Sommers noch konservativ geschätzt.