In West-Berlin war Lummer in den 1970er- und 1980er-Jahren eine prägende politische Figur. Zwischen 1981 und 1986 war er Innensenator und Bürgermeister. 1986 trat er ebenso wie andere Senatsmitglieder unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) zurück - in Folge eines Bauskandals, der die Berliner Politik noch lange beschäftigen sollte.

Den Angaben zufolge starb der CDU-Politiker bereits am Sonnabend in einem Zehlendorfer Pflegeheim. Lummer wurde 86 Jahre alt. Nach einem Schlaganfall vor 16 Jahren war er fast ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Wegen seiner konservativen Positionen war Lummer stets umstritten, auch in der CDU. Vor allem die linke West-Berliner Szene rieb sich an dem studierten Politologen. Mit Lummer verbunden sind zahlreiche harte Polizeieinsätze rund um den 1. Mai in Kreuzberg und die Hausbesetzungen in den 80er-Jahren.

Während Lummers Amtszeit als Innensenator kam der Berliner Hausbesetzer Klaus-Jürgen Rattay nach einem Polizeieinsatz zu Tode. Der Vorfall wurde ein Politikum, da Lummer zuvor eine härtere Gangart gegenüber Hausbesetzern angekündigt hatte.

Immer wieder fiel Lummer durch Kontakte zu rechtsradikalen Gruppen auf. Auch nach seiner Amtszeit engagierte sich Lummer in erzkonservativen bis rechten Kreisen. So war er regelmäßig Autor der neurechten Wochenzeitung "Junge Freiheit" und warnte vor einer Überfremdung Deutschlands, die zudem von den USA und Russland so gewollt gewesen sei.

Mit den "Deutschen Konservativen" saß Lummer einem Verein als Ehrenvorsitzender vor, der vom Verfassungsschutz 1995 als "rechtsextrem" eingestuft worden war.