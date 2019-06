ZB/Patrick Pleul Video: Brandenburg aktuell | 19.06.2019 | Christine Stellmacher | Bild: ZB/Patrick Pleul

Brandenburgs Verfassungsschutzchef Nürnberger - "Rechtsextremismus ist Thema Nummer 1"

19.06.19 | 21:52 Uhr

Brandenburgs Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger macht für die gestiegene Zahl der Extremisten im Land auch die angespannte Stimmung verantwortlich: Der Ton werde rauer, die Ziviligesellschaft ziehe sich zurück, beklagte er im rbb.



Das veränderte Klima in der deutschen Gesellschaft sei ein Grund dafür, dass die Zahl der Rechtsextremisten in Brandenburg auf einen Rekordstand angewachsen ist. Das sagte der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes Frank Nürnberger am Mittwochabend dem rbb. "Es bedarf weniger Mut, sich als Extremist zu outen." Neben dem Hass auf Minderheiten steige auch der Hass auf gewählte Mandatsträger, so Nürnberger.

Er spielte damit auf den Mord des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke an: Ermittler vermuten eine Verbindung in die rechtsextreme Szene. Bislang gebe es keine Hinweise auf Spuren, die auch nach Brandenburg führen, so Nürnberger. Allerdings sei die rechtsextreme Szene heute stärker vernetzt als noch vor einigen Jahren, auch dank der Sozialen Netzwerke. Rechtsextremismus sei für den Brandenburger Verfassungsschutz "Thema Nummer 1".



"Wir haben mehr Befugnisse und mehr Personal"

Mit dem vergangene Woche vom Landtag beschlossenen Verfassungsschutzgesetz könne man der aktuellen Sicherheitslage gerecht werden, sagte Nürnberger. "Wir haben durch den Beschluss des Landtags jetzt die Aussicht, mehr Befugnisse und auch mehr Personal zu bekommen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg." Allerdings sei es nicht möglich, alle Gefährder permanent zu überwachen. "Bei denen, wo wir den Eindruck haben, dass gewisse Radikalisierungsprozesse intern ablaufen, schauen wir genauer hin und nehmen sie auch sehr deutlich ins Visier", so Nürnberger. "Aber am Ende ist es auch eine Ressourcenfrage". Momentan gehe der Verfassungsschutz aber eher von einer abstrakten Gefahr aus. Der Widerstand gegen extremistische Bestrebungen in der Bevölkerung sinke, so Nürnberger. "Man merkt, dass die Zivilgesellschaft schwächer wird oder sich nicht mehr so deutlich äußert." Das sei eine "fatale Entwicklung".



Senftleben fordert bessere Ausstattung für Verfassungsschutz

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben sieht nach dem jüngsten Verfassungsschutzbericht Handlungsbedarf bei der Bekämpfung von Extremismus. Er fordert Nachbesserungen beim jüngst verabschiedeten Verfassungsschutzgesetz.



"Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland derzeit behaupten können, wir sind für alle Straftaten, die extremistische Motivationen haben, gut vorbereitet", so Senftleben. Der Mord an Lübke, der mutmaßlich von einem Rechtsextremisten verübt wurde, sei ein trauriges Beispiel von vielen.



"Wir brauchen Möglichkeiten, dass der Verfassungsschutz nach allen rechtlichen Möglichkeiten und technischen Möglichkeiten präventiv gut arbeiten kann und da sehen wir im jetzigen Gesetz noch viele Schwachstellen", sagte Senftleben weiter.



AfD zweifelt an Vorgehen gegen Islamisten

Der innenpolitische Sprecher der Brandenburger AfD, Thomas Jung, hob hingegen den zahlenmäßigen Anstieg der islamistischen Gefährder hervor. "Diese mit dem neuen, laschen Polizeigesetz im Land unter Kontrolle zu halten, scheint mir unmöglich." Jung kritisierte, dass die neuen Zahlen des Verfassungsschutzes erst präsentiert wurden, nachdem der Landtag das neue neues Verfassungsschutzgesetz beschlossen hat. Die Zahl der islamistischen Extremisten in Brandenburg ist im Bundesvergleich zwar gering, im letzten Jahr allerdings deutlich angestiegen, um 50 Menschen auf mittlerweile 180 Personen. Die größte Gruppe kommt aus dem Nordkaukasus. Hans-Jürgen Scharfenberg, der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, sagte mit Blick auf die gestiegene Zahl an Rechtsextremisten, vor allem im Süden Brandenburgs habe sich "eine gefährliche Mischung aus organisierten und unorganisierten Neonazis, Kampfsportlern, dem Rockermilieu und Gewerbetreibenden" gebildet. "Vor allem die Verbindungen zwischen der AfD und dem Verein Zukunft Heimat sind Anlass zur Sorge und fordern besondere Aufmerksamkeit", so Scharfenberg. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zeige, dass die Hemmschwelle sinke. "Verbale Entgleisungen und rassistische Hetze in der politischen Auseinandersetzung eskalieren."