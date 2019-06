Zahl der Extremisten in Brandenburg deutlich gestiegen

Auch 2018 hat der Brandenburger Verfassungsschutz wieder mehr Extremisten registriert - und das in allen politischen Lagern. Größtes Problem bleibt der Rechtsextremismus: Hier hat die Zahl den höchsten Stand seit 1993 erreicht.

Die Zahl der Extremisten in Brandenburg hat erneut deutlich zugenommen. Im Bereich des Rechtsextremismus hat sie einen Höchststand erreicht. Das geht aus dem neuen Brandenburger Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenminister Karl Heinz Schröter (SPD) und Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger am Mittwoch in Potsdam vorgestellt haben.