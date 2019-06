Die eigentlich größere Herausforderung sieht Schüler jedoch in einem anderen Punkt: "Ich glaube, dass es eine relativ breite Unkenntnis darüber gibt, wie sich Antisemitismus artikuliert, und nicht wahrgenommen wird, wenn sich solche Dinge ereignen. Ich glaube auch, dass man bei Behörden und Einrichtungen, die relativ oft mit solchen Dingen konfrontiert sind, bei Lehrern etwa, Erziehern und Polizisten, die Sensibilität für dieses Problem verstärken muss, damit die in die Lage versetzt sind, früher zu reagieren."

Vorurteile greifen längst auch dort, wo es keine jüdische Präsenz gibt. Das zeigt ein Beispiel aus dem Fußball: Wiederholt kam es bei Begegnungen zwischen dem SV Babelsberg 03 und FC Energie Cottbus zu antisemitischen Ausfällen seitens der Cottbus-Anhänger. Da waren Parolen zu lesen wie "Juden 03" oder "Babelsberg vergasen" - die Fanszene von Babelsberg ist bekannt dafür, sich gegen Rassismus und Antisemitismus zu engagieren. "Ich glaube, dass die Gewöhnung an antisemitische Äußerungen um sich greift und die Gesellschaft nicht mehr so empfindlich auf solche Vorfälle reagiert", sagt Schüler.

Im Flächenland Brandenburg äußert sich Judenfeindschaft anders als in einer Großstadt mit einschlägigen Problemvierteln, wenngleich es auch hier deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt. Antisemitismus ist in Brandenburg nach wie vor ein Problem des Rechtsextremismus, der allerdings in breitere gesellschaftliche Schichten vordringt. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist zwar nicht signifikant gestiegen. Es gibt jedoch häufig Vorfälle, die unterhalb einer strafrechtlich relevanten Schwelle liegen.

Gerade der älteren Generation der Zuwanderer aus der Sowjetunion gehe es vor allem darum, ein soziales Umfeld zu finden und nicht aufzufallen, sagt Schüler, selbst Sohn deutscher Juden, die sich im englischen Exil kennengelernt hatten und in bewusster Entscheidung für das "bessere Deutschland" nach dem Krieg in die DDR gingen. Von Berlin siedelten sie später in die thüringische Provinz über, wo Peter Schüler aufwuchs. Er kennt die Ängste der Zuwanderer. "Das führt dazu, dass sie, wenn es antisemitische Vorfälle gibt, dann eher sagen, das ist nicht so wichtig, man möchte die Bedeutung herunterspielen. Ich kann das sehr gut verstehen, finde es nachvollziehbar, halte es aber nicht für richtig", sagt Schüler.

Es gibt im Land Brandenburg bereits ein ganzes Netz an Einrichtungen, die sich dem Kampf gegen Rassismus widmen. Was Antisemitismus angeht, habe bislang jedoch der unmittelbare Kontakt zu den Betroffenen in den jüdischen Gemeinden gefehlt, so der Politologe Gideon Botsch. Dass die neue Fachstelle Antisemitismus nun an das Moses Mendelssohn Zentrum mit seiner Expertise und seinen Netzwerken angebunden ist, sieht Botsch als Chance.

Ein Schwerpunkt der Arbeit an der neuen Fachstelle wird daher das von Dorina Feldmann verantwortete Monitoring sein. Antisemitische Vorfälle im Land sollen genau registriert und ausgewertet werden. Der Kontakt zu den Betroffenen sei sehr wichtig, so Feldmann. "Ich hoffe, dass die Fachstelle auch ein Vertrauen schaffen kann, gerade in jüdischen Organisationen und dass vor allem auch den Betroffenen geholfen wird, dass ihre Perspektive sichtbar gemacht werden kann."