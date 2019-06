Kompromiss von SPD, Linke und CDU in Brandenburg

10.000 Euro pro Jahr für jedes neue Windrad bekommen künftig die Anliegerkommunen. So will es Rot-Rot und nun dem auch Brandenburgs CDU zu. Gemessen an der - zuletzt recht geringen - Gesamtzahl neu gebauter Windräder wären das jährlich rund eine Million Euro.