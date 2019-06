imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Wohnblöcke aus den 1970er Jahren - Berliner Gewobag kauft Sozialwohnungen in der Friedrichstraße

05.06.19 | 16:36 Uhr

Die Mieter der Sozialwohnungen in der südlichen Friedrichstraße hatten noch in der vergangenen Woche befürchtet, ihre Wohnblöcke gingen an einen privaten Investor. Jetzt verkündete die landeseigene Gewobag, dass sie den Zuschlag erhalten hat.

Die 517 Sozialwohnungen in der südlichen Berliner Friedrichstraße gehen an die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag. Den Vertrag hat die Gewobag am Mittwoch unterschrieben, wie Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) im Abgeordnetenhaus sagte. Nach Angaben der Gewobag sind zwei Kölner Fondsgesellschaften die bisherigen Eigentümer. Wegen des Verkaufs hatten Mieter in der vergangenen Woche protestiert. Sie fürchteten, die beiden Kreuzberger Wohnblöcke würden an einen privaten Investor veräußert. So hatte die Zeitung "taz" berichtet, die Deutsche Wohnen hätte Interesse an den Sozialwohnungen - eine Kaufabsicht dementierte Deutsche Wohnen allerdings.

Vorkaufsrecht wäre Alternative gewesen

Die Gewobag hat sich eigenen Angaben zufolge bereits am Montag in dem Bieterverfahren durchgesetzt. "So sichern wir weiteren bezahlbaren Wohnraum in zentraler Lage", sagte Gewobag-Vorstandsmitglied Markus Terboven. Auch Finanzsentor Matthias Kollatz (SPD) begrüßte laut Gewobag den Kauf der Wohnungen. "Das Land Berlin hatte als mögliche Alternative die Ausübung eines vertraglichen Vorkaufsrechts. Der Vertragsabschluss der Gewobag sichert einen schnellen und wirtschaftlichen Übergang", wird der Senator zitiert. Bezirksbaustadtrat Florian Schmidt (Grüne) hatte vergangene Woche angekündigt, das Vorkaufsrecht des Bezirks prüfen zu wollen.

Wohnblöcke stehen unter Denkmalschutz

Der Mietshauskomplex steht zwischen Friedrich und Wilhelmstraße, südlich des Checkpoints Charlie. Gebaut wurden die Sieben- bis Achtgeschosser in den 1970er Jahren - nach Angaben von Baustadtrat Schmidt mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung. Die beiden Wohnblöcke stehen unter Denkmalschutz. Nach Angaben des Landesdenkmalamts gibt es in dem Block ganz unterschiedliche Wohnungstypen: Familienwohnungen, Atelier-, Maisonette- und Dachwohnungen mit großen Terrassen.