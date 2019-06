Der 1963 in Remscheid geborene Heidemeyer ist bislang Leiter der Abteilung Bildung und Forschung beim Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen, Roland Jahn. Er hat Neuere und Mittlere Geschichte, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Passau und München studiert, ist Lehrbeauftragter und war bis 2012 Mitglied der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Bis 2005 hatte er als erster wissenschaftlicher Leiter die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde aufgebaut. Seit 2008 ist er Abteilungsleiter in der Stasiunterlagen-Behörde.



Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erklärte, mit Heidemeyer gewinne die Stiftung eine sowohl in der Gedenkstättenarbeit als auch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung des SED-Regimes erfahrene Persönlichkeit. Er sei sich sicher, das so in der Gedenkstätte eine inhaltliche Entwicklung sowie der dringend notwendige Kulturwandel gelingen werde.



Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einer "sehr guten Entscheidung". Helge Heidemeyer stehe für ein Führungsverständnis, das den besonders hohen Ansprüchen einer Gedenkeinrichtung entspreche, die sich der Bekämpfung des Unrechts und der Wahrung der Menschenrechte verpflichtet sieht.