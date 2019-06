Seit Januar hat es in Berlin 61 Einsätze gegen kriminelle Clans gegeben. Das sagte Innensenator Andreas Geisel am Montag Radioeins vom rbb. 14 weitere Einsätze habe es gegeben, bei denen auch Zoll und Finanzämter einbezogen gewesen seien. Das seien im Schnitt wöchentlich drei Einsätze, so Geisel.

Geisel betonte, inzwischen gehe Berlin mit einem Fünf-Punkte-Plan gegen die Clankriminalität vor. Auf der Innenministerkonferenz hatten Bund und Länder vergangene Woche angekündigt, ihre Zusammenarbeit verbessern zu wollen.

Berlins Innensenator hatte dabei auch gesagt, einzelne Kriminelle sollten nach Möglichkeit in den Libanon abgeschoben werden. Er habe bereits mit den Behörden in Beirut gesprochen, wie deren Aufenthalt beendet werden könnte. So müssten den Clan-Mitgliedern libanesische Pässe ausgestellt werden. "Wir haben den Auftrag erteilt, das verfassungsrechtlich zu prüfen", sagte Geisel am Montag.