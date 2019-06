Bild: dpa/Ströbele Office

Ströbele scheute keine Auseinandersetzung: Gegen die Mehrheit seiner Fraktion lehnte er die Hartz-IV-Gesetze ab und stimmte gegen Militäreinsätze im Kosovo und in Afghanistan. In der internationalen Öffentlichkeit stand Ströbele, als er im Oktober 2013 den Whistleblower Edward Snowden im Exil in Moskau aufsuchte.