Bild: dpa/Bernd Wüstneck/lmv

Vorschlag angekündigt - Brandenburger AfD fordert freie Tage nach DDR-Vorbild

04.06.19 | 21:08

Der Haushaltstag aus DDR-Zeiten soll als Familientag für berufstätige Eltern zurückkehren - das will die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg in der kommenden Plenarsitzung fordern, wie sie mitteilte. Die familienpolitische Sprecherin Birgit Bessin wünscht sich sechs freie bezahlte Familientage pro Kalenderjahr.

Eltern hätten oft Schwierigkeiten, Termine bei Ärzten oder Behörden in den Alltag zu integrieren, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Sie fordert die Landesregierung dazu auf, dass es für Eltern mit Kindern im Alter bis 14 Jahren im Jahr drei Familientage je Elternteil geben soll, für Alleinerziehende sechs Tage. Die Tage sollten Eltern zustehen, die in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind oder mehrere solcher Beschäftigungen haben, die einem Vollzeitjob gleichkommen. Sie sollten für Frauen und Männer gelten. Bessin sprach von Kosten von etwa 56 Millionen Euro. Ein Finanzierungsvorschlag lag zunächst nicht vor. Die AfD ist im Brandenburger Landtag in der Opposition.



Sachsens SPD-Integrationsministerin mit ähnlicher Forderung

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) hatte im vergangenen September in der "Bild am Sonntag" einen "Behördentag" für Berufstätige an fünf Tagen im Jahr gefordert und als Vorbild ebenfalls die Haushaltstage in der DDR genannt.