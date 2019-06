Sammelstelle für Abschiebungen am Flughafen Schönefeld öffnet

Die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern ist oft mit großen Anstrengungen und Stress verbunden - für beide Seiten. Betroffene in Brandenburg sollen deswegen ab Juli in einer neuen Sammelstelle am Flughafen Schönefeld frühzeitig einquartiert werden.