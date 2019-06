"Fairwandel"-Demo in Berlin

Mit einer Großkundgebung in Berlin will die IG Metall am Samstag für einen sozialen und ökologischen Umbau der Industrie demonstrieren. Die Gewerkschaft rechnet mit zehntausenden Teilnehmern aus ganz Deutschland. Laut Polizei sind 45.000 Menschen angemeldet worden.

Unter dem Motto "Fairwandel" forderte die IG Metall von Politik und Arbeitgebern, die Energie- und Verkehrswende anzugehen und gleichzeitig Arbeitsplätze zu sichern. Konkret dringt die Gewerkschaft auf massive Investitionen etwa in Ladestationen für Elektroautos, in Stromnetze und öffentlichen Nahverkehr. Außerdem pocht sie auf eine verlässliche soziale Absicherung. Zum anderen müssten Beschäftigte bei den Veränderungen in der Arbeitswelt viel stärker eingebunden werden, um Arbeitsplätze langfristig zu sichern.

Die Demonstration startet um 11 Uhr mit einem Kulturprogramm am Brandenburger Tor. Dabei treten unter anderem Clueso und die Band Culcha Candela auf. Bei der Hauptkundgebung um 13 Uhr spricht neben IG-Metall-Chef Jörg Hofmann auch Nabu-Präsident Olaf Tschimpke.