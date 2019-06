rbb/Ute Schuhmacher Audio: Inforadio | 07.06.2019 | Interview mit Hans-Christian Ströbele | Bild: rbb/Ute Schuhmacher

Interview | Hans-Christian Ströbele wird 80 - "Ich will heute noch die Welt verändern"

07.06.19 | 09:04 Uhr

Seit knapp zwei Jahren sitzt Hans-Christian Ströbele nicht mehr im Bundestag. Politisch mischt der Grüne, der am Freitag 80 Jahre alt wird, noch mit, wo er kann. Im Interview erzählt er, was er vermisst und was er über die Enteignung von Wohnkonzernen denkt.

rbb: Herr Ströbele, als ich hier rein kam, sah ich Ihr Fahrrad stehen: Das haben Sie schon eine Weile nicht mehr benutzt - oder?

Hans-Christian Ströbele: Darüber dürfen Sie mit mir eigentlich gar nicht reden. Immer wenn ich an dem Fahrrad vorbeihumple, kommen mir die Tränen - und dem Fahrrad kommen sie auch. Es steht dort jetzt fast anderthalb Jahre und hat schon Spinnweben am Lenker.

Das Fahhrad von Hans-Christian Ströbele: Seit anderthalb Jahren steht es angeschlossen vor der Haustür. | Bild: rbb/Ute Schumacher

Wie geht es Ihnen sonst? Mir geht es leider nicht gut. Ich kann mich alleine kaum noch fortbewegen. Ich gehe am Stock und brauche möglichst noch eine Schulter, auf die ich mich stützen kann. Gehen Sie noch auf Demonstrationen? Nein, leider auch nicht. Die letzte war eine "Fridays for Future"-Demo. Da war ich bei diesen jungen Leuten und hab mit einigen auch geredet. Das war ganz interessant. Ich teile natürlich voll und ganz diese Aktion - von Anfang an.

Worin sehen Sie denn die Unterschiede zwischen den Demonstrationen in den 1960ern oder 1980ern und denen heute?

Rein äußerlich sehe ich einen gravierenden Unterschied: Als wir beispielsweise 1969 durch die Straßen zogen, wurden wir beschimpft: "Geht doch rüber über die Mauer" und so. Heute werden die Demonstranten von allen gefeiert - bis auf wenige Ausnahmen, die es noch gar nicht kapiert haben. Die Bevölkerung klatscht, reiht sich ein und bildet selber Gruppen, also die Erwachsenen, die Professoren, die Wissenschaftler und alle möglichen. Das war damals anders. Wir haben immer zu den Häusern eine Parole hochgerufen: "Bürger, lasst das Gaffen sein, kommt herunter." Das brauchen die heute gar nicht, sondern das kommt quasi von selbst. Sie werden immer mehr.

Hintergrund imago Audio: Inforadio | 07.06.2019 - Hans-Christian Ströbele wird 80 Er hatte nie ein Minister- oder Senatorenamt, sein höchstes Amt war Bundestagsabgeordneter. Trotzdem ist er bekannter als es mancher Minister je war: Hans-Christian Ströbele. Das Grüne Urgestein wird 80 Jahre alt und kein bisschen leiser, wie Ute Schuhmacher feststellen konnte.

Die Demos fehlen Ihnen, Ihr Fahrrad fehlt Ihnen - fehlt Ihnen auch der Bundestag?

Ja, manchmal schon. Manchmal gucke ich mir Bundestagsdebatten im Fernsehen an. Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht von dem, was ich früher gemacht habe. Denn auch als Abgeordneter sitzt man nicht immer im Plenum, sondern sitzt häufig in seinem Büro und guckt, wann mein Thema drankommt, und geht dann rüber in den Plenarsaal. Aber heute sitze ich hier zu Hause und kann eben nicht in den Plenarsaal gehen und mich zu einer Zwischenfrage melden. Das geht leider nicht. Das vermisse ich auch. Auch die Auseinandersetzung mit der AfD würde mich natürlich auch reizen. Jenseits dessen, dass Sie nicht mehr demonstrieren und nicht in den Bundestag gehen, wirkt es aber nicht so, als hätten Sie keine Arbeit. Ihr Handy pingt alle paar Minuten und der Computer meldet, dass eine Nachricht gekommen ist. Auch auf Twitter sind Sie ja sehr regelmäßig dabei. Das heißt, ohne Politik ist ihr Leben auf keinen Fall. Das habe ich mir auch nicht vorgenommen. Ich gebe Interviews. Ich schreibe auch hin und wieder einen Artikel im Netz. Zum Beispiel hätte ich gerne einen geschrieben, da bin ich nicht zu gekommen, über die Vergesellschaftung von Wohnungsbaugesellschaften. Es ist in der Tat ein Riesenskandal, was hier in Berlin und in anderen deutschen Großstädten abläuft und was für ungeheure Profite auf Kosten der Mieter gemacht werden. Und dann sind diese Unternehmen darauf noch stolz, dass sie ihre Ausschüttungen verdoppeln an ihre Aktionäre. Das bringt mich auch auf die Palme. Ich suche mir also Themen, zu denen ich eine prononcierte Meinung habe und diese im Netz veröffentliche.

Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Grundgesetz, Artikel 15

Sehen Sie denn eine Chance, dass gerade bei dem was hinter dem Volksbegehren "Deutsche Wohnen und Co enteignen" steht, dass es wirklich auf eine rechtliche Basis gestellt werden kann, dass die Enteignung von großen Wohnungsbaugesellschaften funktioniert? Da bin ich ganz sicher. Ich habe ja nicht irgendjemand auf meiner Seite, sondern das Grundgesetz. Am Anfang haben immer alle, die nie ins Grundgesetz reingucken, wie in der Politik, in der Öffentlichkeit bis hin zu Herrn Lindner gesagt, es ist alles verfassungswidrig. Sie haben aber nie den Artikel 15 gelesen. Da steht es eindeutig drin, dass es eine Möglichkeit ist. Der Grundgesetzgeber hat das damals ganz bewusst ins Grundgesetz rein geschrieben und das muss man jetzt ausbauen. Dazu muss man eine gesetzliche Grundlage schaffen. Ich bin anders, als dieser Antrag der auf Volksabstimmung abzielt, der Meinung, dass man die enteignen soll, die ganz offensichtlich ihr Eigentumsrecht missbraucht haben, indem sie für riesige Skandale und Schikane gegenüber den Mietern bekannt geworden sind, wo man das belegen kann. Wenn die Unternehmen das schon so häufig gemacht haben, dann haben sie kein Recht mehr, auf ihr Eigentumsrecht zu pochen, sondern dann muss der Staat eingreifen und muss sich auf die Seite der Mieter stellen. Auch das hat ja noch eine zusätzliche Stütze im Grundgesetz, Artikel 14: Eigentum verpflichtet. Und da kann man nicht machen was man will. Und das zur Ausbeutung.

rbb

Das Eigentum ist ja aber auch im Grundgesetz geschützt und dieser Schutz ist auch ein hohes Gut. Wie sehen Sie da rechtlich die Möglichkeit, trotzdem eine Enteignung vorzunehmen? Man muss eine gesetzliche Grundlage schaffen, so steht es auch im Artikel 15. Und die muss eine Abwägung der öffentlichen Interessen, insbesondere der Mieterinnen und Mieter, vornehmen gegenüber dem sicherlich auch Grundrecht auf Eigentum. Von daher müssen die Kriterien aufgeschrieben werden, nach welchen in das Eigentumsrecht eingegriffen werden kann und in welcher Form und natürlich auch in welchem Maße Entschädigungen gewährt werden. Welche Kriterien könnten das sein? Beispielsweise einen eindeutigen, wiederholten Missbrauch des Eigentumsrechts. Ich habe als Bundestagsabgeordneter gerade in meinem Wahlkreis in Kreuzberg-Friedrichshain sehr viele solcher Geschichten miterlebt. Ich bin hingefahren, wenn eine Zwangsräumung drohte oder Mieter ihre Kündigung erhalten haben oder wenn ein Haus entmietet wurde, obwohl die Mieter noch drin waren. Es wurden die Treppen und Fenster in den Aufgängen kaputt gemacht hat oder ein Aufzug lahmgelegt. Ob in den oberen Stockwerken Familien oder ältere Menschen lebten, war alles egal. Hauptsache raus, damit die Wohnung umgewandelt werden kann und für das Doppelte oder Dreifache vermietet werden kann. Und das muss jedem Richter einleuchten, dass das Recht der Öffentlichkeit auch eine Stütze im Grundgesetz hat.

Ich kann mich alleine kaum noch fortbewegen. Immer wenn ich an meinem Fahrrad vorbeihumple, kommen mir die Tränen - und dem Fahrrad kommen sie auch. Hans-Christian Ströbele

Die Grünen haben bei der Europawahl richtig an Stimmen zugelegt. Haben Sie jemals damit gerechnet, dass sie so viel Zuspruch bekommen können? Wir haben immer gesagt, dass wir nur lang genug unsere Inhalte verkünden müssen. Aber richtig daran geglaubt, habe ich nicht. Ich glaube keiner. Es klingt, als wären Sie sehr zufrieden mit Ihren Grünen oder gibt es Punkte wo Sie sagen, das gefällt mir nicht? Nein, natürlich bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das Programmatische, was entwickelt worden ist und was noch entwickelt wird, das ist wirklich gut und prima. Die Frage ist, wo bleibt das in einer Koalition. Ich habe selber Rot-Grün miterlebt und weiß, wie schnell dann plötzlich die Anpassung und das Sein das Bewustsein durchbricht. Und ich vermisse auch für mich zentral wichtige Themen wie Friedenspolitik.

Können Sie sich eigentlich ein Leben ohne Politik vorstellen? Nein. Ich will heute noch die Welt verändern. Ich glaube, dass die ganz ganz großen Probleme vor uns liegen. Dabei geht es nicht nur um Klima und Umwelt, sondern auch um die Frage, wie man Handelsbeziehungen etwa mit den Ländern Afrikas gestalten muss, damit die Leute dort was zu essen haben und nicht unter Einsatz ihres Lebens und ihrer Kinder flüchten müssen. Es macht doch niemand zu seinem Vergnügen, nach Europa zu kommen. Wir werden dieses Problem, dass die Leute hierherkommen, wenn sie dort keine Existenzmöglichkeit haben, auch nie beseitigen. Es wird immer schlimmer, wenn wir weltpolitisch nicht endlich umsteuern – also eine andere Weltwirtschaftsordnung. Ich weiß auch wie das aussehen soll. Da würde ich heute noch überall sofort hingehen, wenn ich was bewegen kann.

Das Interview führte Ute Schuhmacher, Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version. Das vollständige Gespräch können Sie sich anhören, wenn Sie im oberen Bild auf das Abspielsymbol klicken.