Interview | Genossenschaften zum Mietendeckel - "Die soziale Wohnungsversorgung ist unsere DNA"

17.06.19 | 14:25 Uhr

Rot-Rot-Grün will ab kommendem Jahr die Mieten in Berlin für fünf Jahre einfrieren. Die Wohnungsbaugenossenschaften blicken mit Sorge auf den geplanten Mietendeckel. Deren Sprecher Frank Schrecker spricht von Verlusten in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro.

rbb: Was würde ein Mietendeckel für die Wohnungsbaugenossenschaften bedeuten? Frank Schrecker: Es würde uns - salopp gesagt - das Wasser abgraben. Wir fragen uns natürlich, ob das politisch gewollt ist, wenn doch im Koalitionsvertrag steht, Genossenschaften sollen gefördert und ihnen nicht geschadet werden. Wenn wir den Mietendeckel so aufgerufen bekommen, wie er momentan im Eckpapier steht, fragen wir uns als Genossenschaften, ob wir Teil des Problems oder Teil der Lösung sind.

Zur Person Frank Schrecker ist Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Berolina und Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin. Insgesamt gibt es 90.000 Wohnungen, der Berolina gehören 4.000 Wohnungen.

Machen wir es doch mal konkret: Wie groß wäre das Loch, das ein fünfjähriger Mietendeckel in den Kassen der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften reißen würde? Wir sind noch dabei, das wirklich sauber durchzukalkulieren und zu gucken, was da passiert. Zunächst fragen wir uns, ob in der Berliner Politik wirklich nur über fünf Jahre geredet wird. Aber die ersten Zahlen, die ich auf dem Tisch habe, sagen, dass wir in den fünf Jahren Einnahmenverluste zwischen 100 und 150 Millionen Euro haben werden. Das ist schon mal eine Zahl, an der man nicht so einfach vorbeigehen kann.

Ein solches Minus müssten Sie irgendwie einsparen. An welchen Stellen? An allen Stellen. Wir können es mal ganz praktisch veranschaulichen: Genossenschaften sind nicht die, die einen Haufen Kohle kassieren und das an irgendwelche Dritten ausschütten, sondern das, was wir an Mieten einnehmen, reinvestieren wir zu 98 Prozent wieder in die Genossenschaften. Das machen wir unter anderem für den seniorengerechten Wohnungsumbau. Wir reden von Demographie, von einer alternden Gesellschaft und wir haben zunehmend natürlich die Anfragen unserer Genossenschafts-Mitglieder, dass Badewannen durch Duschen ersetzt werden oder Aufzüge angebaut werden. Das wird massive Einschränkungen haben. Möglicherweise wird man es gar nicht mehr machen können. Wir reden über Klimaschutz beziehungsweise energetische Sanierung. Die Gesellschaft ruft das Thema ganz aktuell auf. Das kostet jede Menge Geld. Die Genossenschaften puffern das letztlich auch in den Mieten. Die Frage wird sein, ob das noch geht. Und wir reden natürlich ganz klar über das Thema genossenschaftlicher Neubau. Wir sind seit 130 Jahren hier am Markt. Die genossenschaftlichen Wohnungen sind die Wohnungen, die im Grunde jeder fordert. Ich befürchte, dass es das Thema sein wird, was wir als erstes angehen im Sinne von Einschränken bis Aussetzen.

Ist dieser Mietendeckel insgesamt Mist aus Ihrer Sicht oder könnte er sinnvoll modifiziert werden? Wenn Sie mich so deutlich fragen, ist der Mietendeckel eher Mist. Die Politik hat in den letzten Wochen Stellschrauben richtigerweise gesetzt. Doch die Genossenschaften stehen dafür und erwarten, dass die schwarzen Schafe - die Spekulanten - bekämpft werden und dass denen das Wasser abgegraben wird. Aber nicht uns. Und da haben wir das Thema Zweckentfremdung. Warum wird das nicht konsequent durchgesetzt? Wir haben einen Mietspiegel und wenn wir uns die Werte 2019 mal fair angucken, fliegen in ganz wesentlichen Teilen in Berlin die Mieten nicht mehr durch die Decke, weil – das will der eine oder andere vielleicht politisch nicht glauben - die Mietpreisbremse wirkt. Wenn wir es schaffen würden, die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu untersagen, wären wir in der Stadt deutlich weiter. Dann würden wir denen das Geschäft erschweren beziehungsweise unterbinden, die das eigentliche Problem sind.

Es gibt ja durchaus geplante Ausnahmen, wie Neuvermietungen oder Sozialwohnungen. Diese sollen nicht vom Mietendeckel betroffen sein. Sollten zum Beispiel auch die Wohnungsbaugenossenschaften grundsätzlich ausgeklammert werden und - wenn nicht - würden Sie versuchen juristisch gegen den Mietendeckel vorzugehen? Die soziale Wohnungsversorgung ist quasi unsere DNA. Dieses Eckpunktepapier vom Senat hat ja verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, zum Beispiel auch eine Obergrenze. Dann aber - O-Ton in dem Papier - sind natürlich die niedrigen Mieten in Gefahr. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon aus, dass Genossenschaften, nachdem sie 130 Jahre sehr fair auf dem Markt waren, jetzt wie wild dort agieren würden. Wir lehnen den Mietendeckel hundertprozentig ab und erwarten eher im Umkehrschluss, dass die Politik sich nach jahrelangen Debatten mit uns tatsächlich zu einem Schulterschluss zusammenfindet und wir genossenschaftlichen Neubau machen. Denn der wird in 100 Jahren wieder der gute Neubau sein. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Frank Schrecker führte Alexander Schmidt-Hirschfelder, Inforadio. Dieser Text ist eine redigierte Version. Das vollständige Gespräch können Sie sich anhören, wenn Sie im oberen Bild auf das Abspielsymbol klicken.