Kurz nach dem Auftakt ist die letzte Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus vor der Sommerpause am Donnerstag zeitweise unterbrochen worden, weil Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) unentschuldigt fehlte. Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde der Senator herbeizitiert.



Nach Grünen-Angaben war Behrendt am Mittwoch bei der Justizministerkonferenz in Travemünde und wollte eigentlich auch am Donnerstag dort bleiben. Weil aber mehrere Regierungsmitglieder nicht an der Plenarsitzung teilnehmen konnten, wurde Behrendt vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) angewiesen, doch zu erscheinen - verspätete sich aber. Die Sitzung begann mit einer halben Stunde Verspätung.



Solch einen Fall des unentschuldigen Fehlens gab es in den vergangenen Jahren nach Angaben eines Sprechers des Abgeordnetenhauses nicht.