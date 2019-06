Nach Recherchen des ARD-Magazins Kontraste und der Wochenzeitung "Die Zeit" unterhält der Präsident des CSRD, Hans-Wilhelm Dünn, fragwürdige Kontakte nach Russland. So beobachtete er in seiner Eigenschaft als Präsident des CSRD die Wahlen in Simbabwe für die angeblich unabhängige Organisation AFRIC, die nach Recherchen von "Kontraste" und "Zeit" offenbar aus Russland gesteuert wird. Die Mitglieder des Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e. V. wissen davon meist nichts.



Hans-Wilhelm Dünn weist den Vorwurf zurück, er lasse sich für Propaganda einspannen. Allerdings räumte er gegenüber "Kontraste" und der "Zeit" Geheimdienstkontakte nach Russland ein.