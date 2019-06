In der Entschließung der vier anderen Fraktionen heißt es, "in Zeiten, in denen die Grenzen zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus schwinden, wird ein deutliches und öffentliches Eintreten für ein friedliches Miteinander und gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung immer notwendiger." Die regionale Verankerung des Konzepts "Tolerantes Brandenburg" solle gestärkt und an veränderte gesellschaftliche Herausforderungen angepasst werden.

Das Handlungskonzept gibt es seit 1998, um Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten. Es wurde seitdem um die Themen Antisemitismus und Islamismus erweitert.