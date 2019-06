Der Verfassungsschutz in Brandenburg wird künftig stärker parlamentarisch kontrolliert, bekommt aber auch neue Befugnisse. Der Landtag stimmte am Donnerstag in Potsdam mit Mehrheit für eine Gesetzesnovelle von SPD und Linken. Dafür stimmten 44 Abgeordnete, dagegen waren 35 Parlamentarier, zwei enthielten sich.

Mit der Neuregelung soll die Anwerbung von Vertrauensleuten, genannt V-Leuten, stärker reglementiert werden. Das Gesetz ist bei einigen Linke-Abgeordneten umstritten, damit war eine Mehrheit bis zuletzt unsicher.