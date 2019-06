Die Brandenburger Linke steht bei den Umfragen nicht sonderlich gut da, trotzdem ist sich die Linke sicher, dass nicht ohne sie regiert wird. Auf dem Landesparteitag am Samstag will sie ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl beschließen. Von Dominik Lenz

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und West, Kampf gegen Kinderarmut, Anhebung des Mindestlohns oder kostenloser Nahverkehr für Schüler, das sind einige der Versprechen, mit denen die Brandenburger Linke in den Landtagswahlkampf ziehen will. Die soziale Frage stehe im Mittelpunkt des Programms, sagt die Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg. Es gehe um die Mutter, die die Klassenfahrt für ihr Kind nicht mehr bezahlen kann, den Handwerker, der zu wenig habe, um in die Rentenkasse einzuzahlen oder die Rentnerin, die ihre Miete nicht mehr bezahlen könne, so Dannenberg.