33-Jähriger wollte sich offenbar in Berlin in die Luft sprengen

Er sprach von einem "Märtyrertod": Die Polizei Osnabrück hat einen Mann festgenommen - er soll angekündigt haben, er wolle sich in Berlin in die Luft sprengen. Die Motive sind offenbar familäre.

Die Polizei in Osnabrück hat einen 33-jährigen Mann festgenommen, der damit gedroht haben soll, sich in Berlin in die Luft zu sprengen. Der Mann habe gedroht, Personen aus seiner Familie etwas anzutun, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag im Landtag. Der 33-Jährige ist demnach als Gewalttäter bekannt und wurde als Hochrisikofall im Bereich häuslicher Gewalt eingestuft.

Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" darüber berichtet und von einem geplanten "Attentat" geschrieben. Die Polizei Osnabrück bestätigte rbb|24 am Freitagvormittag, dass ein 33-jähriger Mann in Gewahrsam genommen worden sei. Von einer politischen Motivation geht das niedersächsische Innenministerium nicht aus, wie rbb|24 vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) erfuhr. Für rbb|24 war die Behörde zunächst nicht zu erreichen. Dazu, wie konkret die Pläne des Mannes waren, gab es demnach keine Informationen.