Bild: Sascha Steinach/dpa

Reaktionen auf Berliner Mietendeckel - "Damit hätte die Politik ein Eigentor geschossen"

18.06.19 | 17:17 Uhr

Berlin bremst den rasanten Anstieg der Mietpreise in der Hauptstadt auf die harte Tour. Damit macht sich die rot-rot-grüne Koalition allerdings nicht bei allen beliebt. Reaktionen aus Politik und Wirtschaft im Überblick.



Die Entscheidung des Berliner Senats, die Mietpreise in der Hauptstadt für fünf Jahre einzufrieren, hat in Politik und Wirtschaft teils heftige Reaktionen hervorgerufen. Während die rot-rot-grüne Regierung ihr Vorhaben bereits in den vorigen Wochen als notwendige Maßnahme verteidigt hatte, um den rasanten Anstieg der Berliner Mietpreise zu bremsen, wurde diese Entscheidung vor allem von den Oppositionsparteien und von Seiten der Wirtschaft kritisiert.

Burkard Dregger, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, und Christian Gräff, Fraktions-Sprecher für Bauen und Wohnen, warnte nun vor einer weiteren Verschärfung der Probleme auf dem Berliner Wohnungsmarkt. "Klar ist, dass ohne Mieterhöhungen Vermieter die Mietobjekte nicht instand halten können." Das betreffe vor allem Baugenossenschaften, aber auch viele private Vermieter. "Wir fordern die Koalition in Berlin auf, den Mietendeckel zu überdenken und ein Bündnis mit Genossenschaften, privaten Bauherrn und der Bauindustrie ins Leben zu rufen.“



Wohnungswirtschaft kritisiert Mietendeckel

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) sagte, der Mietendeckel löse das zentrale Problem des Berliner Wohnungsmarktes nicht, weil durch diesen Beschluss keine neuen Wohnungen entstünden. Stattdessen würden sich Unternehmen nun zweimal überlegen, ob sie ihr Geld in Wohnungen in der Hauptstadt investieren wollten, erklärte Amsick am Dienstag. "Wir rechnen damit, dass Mietwohnungen nun verstärkt in Eigentum umgewandelt werden, damit hätte die Politik ein Eigentor geschossen." Berliner Wohnungsgenossenschaften hatten im Vorfeld bereits einen Appell veröffentlicht, um den Mietendeckel zu verhindern. Vertreter von Wohnungsbaugenossenschaften befürchten finanzielle Schwierigkeiten, wenn auch sie ihre moderaten Mieten gar nicht steigern dürften in den nächsten Jahren. Der Eigentümerverband "Haus und Grund" rief zu kurzfristigen Mieterhöhungen auf. Lompscher ihrerseits rief Mieter auf, die Erhöhungen durch Widersprüche hinauszuzögern. Der Berliner Mieterverband meldete am Dienstag eine gestiegene Zahl von Anfragen.

AfD-Abgeordneter Laatsch: "Mietendeckel ist unsozial"

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Harald Laatsch, übte scharfe Kritik an der Entscheidung des Senats. Der Mietendeckel helfe Bedürftigen nicht, da Vermieter weiterhin die solventesten Mieter aus den Bewerbern um eine Wohnung auswählen würden. Zudem "zwingt" dieses Instrument Vermieter nach Ansicht Laatschs dazu, "vor in Kraft treten jede rechtlich mögliche Gelegenheit zur Erhöhung der Miete auszuschöpfen". "Da die landeseigenen Unternehmen schon heute nicht mehr hinterherkommen, werden die Neubauaktivitäten noch weiter einbrechen und der Bestand wie in der DDR dem Verfall preisgeben", erklärte Laatsch.



Katrin Schmidberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten bei den Berliner Grünen, schrieb auf Twitter, sie sei über den Beschluss des Mietendeckels erleichtert. "Es sind noch einige offene Fragen zu klären, die Arbeit geht also jetzt erst richtig los", schrieb die Grünen-Abgeordnete aus Kreuzberg.



Linke im Potsdamer Landtag fordert Mietendeckel für Brandenburg

Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass das Berliner Modell zur Deckelung der Mietpreise auch in anderen Bundesländern Schule macht. Die Brandenburger Linke-Politikerin Anita Tack forderte nach dem Senatsbeschluss einen Mietendeckel für Brandenburg. "Ein Mietendeckel nach Berliner Vorbild kann dazu beitragen, die Mietsteigerungen in den 31 Städten Brandenburgs, in denen die Mietpreisbremse zur Anwendung kommt, zu entschärfen", schrieb Tack in einer Mitteilung. Auch im Bund werde das Thema Mietendeckel diskutiert. Eine bundesweite Einführung in den mietenpolitischen Schwerpunktgebieten sei die beste Lösung, findet Tack: "Dazu fehlt der schwarz-roten Koalition leider bisher der Mut."

