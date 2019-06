Der Mietendeckel soll in Berlin Anfang Januar 2020 kommen. Ein entsprechendes Gesetz will Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am 18. Juni im Senat beschließen lassen. Zuerst hatte darüber am Mittwoch die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Das Eckpunktepapier zu dem Gesetz liegt dem rbb vor. Die Mieten für alle nicht preisgebundenen Mietwohnungen sollen demnach für fünf Jahre eingefroren werden. Ausgenommen sind Sozialwohnungen, weil für sie weiter das Spezialrecht des Kostenmietensystems gilt. Außerdem ausgenommen sind Neubauwohnungen, die noch nie vermietet waren.