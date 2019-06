Wolfgang Kumm/dpa Video: Abendschau | 19.06.2019 | Tobias Schmutzler | Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Mietendeckel - Was Sie jetzt über Mieterhöhungen in Berlin wissen müssen

19.06.19 | 19:18 Uhr

Viele Berliner wurden in den vergangenen Tagen von ihren Vermietern dazu aufgefordert, kurzfristig Mieterhöhungen zuzustimmen. Diese Eile der Vermieter hat einen Grund - und der Mieterverein rät zu Gelassenheit. Von Roberto Jurkschat



In den Büros des Berliner Mietervereins in der Spichernstraße klingelt das Telefon am laufenden Band. Im E-Mail Postfach und im Briefkasten landen täglich Anfragen hunderter Mieter, die in den vergangenen Tagen von ihren Hausverwaltern aufgefordert wurden, kurzfristig Mieterhöhungen zuzustimmen. "Die Leute sind verunsichert", sagt Rainer Wild, Vorsitzender des Mietervereins rbb|24. "In vielen Briefen wurden schnelle Zustimmungen gefordert. Aber niemand muss da so kurzfristig zustimmen." Das Drängeln vieler Hausbesitzer hat einen Grund: Wer es bis zum gestrigen Dienstag, den 18. Juni, keine Zustimmung für eine Mieterhöhung bekommen hat, muss seine Mietpreise in den nächsten fünf Jahren stabil halten - so sieht es der Mietendeckel vor, der im Januar in Kraft treten und rückwirkend ab dem 18. Juni gelten soll.



Warum Mieter kurzfristigen Erhöhungen jetzt getrost zustimmen können

Die Versuche von Vermietern, Mieterhöhungen per Eilverfahren durchzusetzen, hatte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) schon kommen sehen. Vor einer Woche rief sie Mieter auf, die Forderungen von Eigentümern prüfen zu lassen. Die Senatorin reagierte damit auf einen Aufruf des Eigentümerverbandes Haus und Grund, Vermieter sollten bis zum 17. Juni die Mieten erhöhen. Lompschers Rat: Mieter sollten den Erhöhungen so spät wie möglich und nur unter Vorbehalt zustimmen. Denn damit eine Mieterhöhung wirksam werde, komme es auch auf die Zustimmung des Mieters an. Der Gesetzgeber sehe dafür eine Überlegungsfrist vor. Mit anderen Worten: Wer einer Mieterhöhung jetzt noch zustimmt, muss zwar erst einmal eine höhere Miete zahlen. Dafür können Mieter das zusätzliche Geld aber zurückverlangen, wenn das Landesmietengesetz in Kraft getreten ist. Nach jetzigem Stand soll das am 11. Januar 2020 soweit seit.

Mieterverein: Selbst Erhöhungen vor 18. Juni anfechtbar

Doch selbst Erhöhungen, denen Mieter vor dem 18. Juni zugestimmt haben, sind mitunter anfechtbar, wie Rainer Wild vom Mieterverein sagt. "Nach unserem Kenntnisstand sind in den letzten Tagen offenbar ohne anwaltliche Prüfung viele unzulässige Erhöhungen auf den Weg gebracht worden." Erhöhungen also, die schon vor dem Mietendeckel nicht erlaubt waren. Nach den bisher geltenden Bestimmungen muss ein Mietpreis in Berlin mindestens 15 Monate lang stabil bleiben - eine weitere Erhöhung ist vorher nicht erlaubt. Ein Vermieter darf außerdem weder die Kappungsgrenze von 15 Prozent in drei Jahren, noch die ortsübliche Vergleichsmiete überschreiten. Wie hoch die ortsübliche Vergleichsmiete ist, können Mieter auf der Website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ermitteln. Der Mieterverein hat die gesetzlichen Regeln zudem auf seiner Website zusammengefasst.

Sozialwohnungen, Neubau, neue Mietverträge, Staffelmiete

Für etliche Sonderfälle hat der Senat schon einen Fahrplan vorgegeben: Sozialwohnungen zum Beispiel sind vom Mietendeckel ausgenommen. Die Frage, ob und wie Mietpreise für Sozialwohnungen in Berlin steigen dürfen, will der Senat in nächster Zeit nochmal unabhängig vom Mietendeckel klären. Laufende Staffelmieten hingegen bleiben nun fünf Jahre auf demselben Level, werden also "eingefroren".

Der Mietendeckel soll dafür sorgen, dass überhöhte Mieten auf Wunsch der Mieter gesenkt werden müssen. Die rot-rot-grüne Koalition will als Rahmen des Erlaubten noch eine Mietobergrenze definieren. Diese Grenze könnte - wie beim Mietenspiegel - an das Baualter des Gebäudes gekoppelt werden. Dieses Mietmaximum soll dann auch den Spielraum begrenzen für Neubauwohnungen, die zum ersten Mal vermietet werden. Alle anderen, die in Berlin in den kommenden fünf Jahren einen Mietvertrag unterschreiben, müssen nicht hinterher mehr zahlen als der oder die Vormieter.



Darf der Vermieter Kosten für die Modernisierung auf die Miete umlegen?

Mietendeckel hin oder her: Wenn es um die Modernisierung von Wohnungen geht, dürfen Vermieter einige Kosten auch in den kommenden Jahren auf die Wohnungsmiete aufschlagen. Damit soll verhindert werden, dass Gebäude verfallen, weil wichtige Arbeiten auf der Strecke bleiben. Um extremen Mietsteigerungen vorzubeugen, will der Senat allerdings nur Umlagen erlauben, die die Mieter am Ende nicht mehr als 0,50 €/m² kosten. Unter dem Stichwort "Wirtschaftliche Härtefälle" legt der Senat in seinem Mietendeckel-Konzept fest, dass Vermieter unter finanziell besonders schweren Bedingungen Anträge auf Mieterhöhungen stellen dürfen. Diese Anträge werden durch die Investitionsbank Berlin (IBB) und den Senat geprüft und müssen separat genehmigt werden.

Offene Punkte des Mietendeckels

An den Grundzügen des Mietendeckels wird der Senat wohl nicht mehr rütteln, ein Punkt allerdings könnte künftig noch für weiteren Wirbel sorgen. Dabei geht es um die Frage, ob das Landesmietengesetz einen Inflationsausgleich erlaubt. In einem Entwurf des Eckpunktepapiers, der rbb|24 vorliegt, heißt es "denkbar wäre eine regelmäßige Anpassung der festgeschriebenen Mieten entsprechend der Inflationsrate". Also doch eine Erhöhung. Kritiker der Koalition haben sich bereits gegen diesen Inflationsausgleich ausgesprochen. "Damit die Einkommensentwicklung Gelegenheit bekommt, den Rückstand zur Mietpreisentwicklung aufzuholen." Die Interessenvertreter von "Haus und Grund" haben bereits angekündigt gegen den Berliner Mietendeckel zu klagen: Dieser sei verfassungswidrig - auch die Genossenschaften befürchten Verluste von bis zum 150 Millionen Euro, gut die Hälfte dessen, was sie in Berlin investieren.



