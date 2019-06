Bild: imago/Janine Schmitz

Fragen und Antworten - Der Mietendeckel passt noch nicht auf den Topf

17.06.19 | 08:28 Uhr

Am Dienstag will der Berliner Senat Eckpunkte des Mietendeckels beschließen. Eine Verheißung für Hunderttausende Mieter - doch der Teufel steckt im Detail, denn rbb|24-Recherchen zeigen: Noch sind zentrale Fragen ungelöst. Von Baran Datli



Am Dienstag will der Senat die Eckpfeiler des Gesetzesentwurfs für einen Mietendeckel beschließen. Ab Anfang 2020 soll eine Mietobergrenze für Berlin gelten, überhöhte Mieten sollen zudem gesenkt werden. Doch der Entwurf von Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) hat viel Kritik ausgelöst - auch manchen SPD- und Grünenpolitikern gehen die Eingriffe in den Wohnungsmarkt zu weit. rbb|24 liegt der Entwurf vor. Zentrale Fragen sind darin noch ungelöst. Doch der Reihe nach.

Wie teuer ist das Wohnen in Berlin?

Die gute Nachricht: Wer seit vielen Jahren in der Stadt wohnt, hat oft noch eine vergleichsweise günstige Miete. Die durchschnittliche Nettokaltmiete für alle Berliner Mieter liegt derzeit bei 6,72 Euro, teilte die Senatsverwaltung vor einem Monat mit. Laut dem Mietspiegelindex des Forschungsinstituts F+B [externer Link zum Index] ist die Berliner Durchschnittsmiete damit deutlich günstiger als in München (10,45 Euro) , Köln (8,63 Euro) oder Hamburg (8,62 Euro). Das Problem: Wer neu nach Berlin zieht - oder innerhalb der Stadt umziehen will, muss fürs Wohnen wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Die Angebotsmieten für Berliner Wohnungen lagen im Jahr 2018 schon bei 10,34 Euro. Das geht aus dem Wohnungsmarktreport 2019 von Berlin Hyp & CBRE [externer Link zum Report] hervor. Wer in eine Neubau-Wohnung ziehen will, musste in Berlin laut dem Forschungsinstitut empirica [externer Link zur Studie] im Schnitt zuletzt sogar gut 12 Euro berappen. Die Berliner Neubau-Mieten sind damit sogar teurer als im wohlhabenden Hamburg - nur in München, Frankfurt und Stuttgart sind die Neubau-Mieten laut empirica noch höher.



Auch was die Mietsteigerungen angeht, gehört Berlin zu den Spitzenreitern. 2009 betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete in der Hauptstadt noch 4,83 Euro. Seither ist dieser Wert um 39,1 Prozent angestiegen. Der rot-rot-grüne Senat und insbesondere die Senatorin für Wohnen, Katrin Lompscher (Linke) wollen diese Entwicklung nicht nur ausbremsen, sondern stoppen. Am Dienstag will die Landesregierung deshalb die Eckpunkte zu einem neuen Berliner Mietengesetz beschließen. Das Herzstück bildet der sogenannte Mietendeckel.

Was plant der Senat mit dem Mietendeckel?

Im Eckpunktepapier zu dem geplanten Mietendeckel-Gesetz schlägt Lompscher ein Mietenmoratorium vor. "Die Mieten dürfen für fünf Jahre nicht erhöht werden", heißt es wörtlich. Das Gesetz soll für alle Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern gelten, die nicht preisgebunden sind. Für Berlin sind das 1,4 Millionen Wohnungen. Ausgenommen sind also Sozialwohnungen. Zudem soll eine Mietobergrenze eingeführt werden. Alle Mieter, die mehr bezahlen, sollen einen Anspruch erhalten, dass ihre Miete auf Antrag abgesenkt wird.

Die Idee geht deutlich über das hinaus, was im Koalitionsvertrag der Regierung festgehalten wurde: "Als Sofortmaßnahmen werden die Mieterhöhungsmöglichkeiten für Bestandsmietverträge für vier Jahre auf maximal zwei Prozent jährlich beschränkt."

In seiner Absolutheit ist dieser Vorschlag in Deutschland zudem einzigartig und entsprechend umstritten. Den Autoren des Eckpunktepapiers scheint dies klar zu sein, denn sie liefern direkt zwei Alternativvorschläge: Erstens ein Moratorium mit Inflationsausgleich, dass also Mieten für einen bestimmten Zeitraum nur entsprechend der Inflationsrate erhöht werden dürfen. Oder zweitens eine Mietobergrenze, die nicht überschritten werden darf.

Wie hoch wird die Mietobergrenze sein?

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen konnte auf Anfrage von rbb|24 noch nicht sagen, wie hoch die Mietobergrenze sein wird. Außerdem sei noch nicht geklärt, auf welcher Grundlage die Obergrenze festgesetzt wird. Möglich sei es, sie an das Baualter des Gebäudes zu koppeln, wie das beim Mietspiegel der Fall ist, so die Senatsverwaltung.



Wann soll das Gesetz endgültig beschlossen werden?

Bis Ende August will die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen das komplette Gesetz fertigstellen. Dann soll der ausformulierte Gesetzentwurf bis Mitte Oktober vom Senat beschlossen werden. Danach wird dieser im Abgeordnetenhaus beraten und könnte im Dezember dort verabschiedet werden, so dass er bis spätestens Mitte Januar 2020 in Kraft treten kann. Der Senat könnte das Gesetz laut Juristen auch so gestalten, dass der Mietendeckel rückwirkend zum 18. Juni 2019 wirksam wird.



Was halten Kritiker von der geplanten Mietobergrenze?

Zu den schärfsten Kritikern zählen die Eigentümerverbände, allen voran Haus und Grund. Der Verband rief kürzlich Vermieter dazu auf, ihre Mieten vor dem Stichtag 18. Juni noch rasch zu erhöhen. Carsten Brückner, Vorsitzender von Haus und Grund, verteidigt in einem Interview mit dem rbb am Mittwoch den Appell. Demnach seien Privateigentümer nicht an Gewinnmaximierung interessiert und würden deshalb "selten die Mieten erhöhen". Vermieter seien auf die Möglichkeit der Mieterhöhung angewiesen, weil die Nachfrage nach Handwerkern die Preise für Modernisierung und Bau habe steigen lassen, so Brückner. Die Ratingagentur Moody’s warnt vor den Folgen, die der geplante Mietendeckel für den Berliner Wohnungsmarkt haben könnte. Die Agentur gehe davon aus, Immobilienkonzerne würden weniger investieren, damit weniger neue Wohnhäuser bauen und modernisieren. Dadurch würde die "Unterversorgung der Stadt" mit Wohnimmobilien steigen, heißt es in einem Marktkommentar.

Gibt es neben den offensichtlichen Kritikern auch andere Gegner des Mietendeckels?

Auch nicht-gewinnorientierte Unternehmen kritisieren das Gesetzesvorhaben: Die "junge Genossenschaft" und die "Wohnbaugenossenschaft Berlin" gelten als die Bauträger, die für 900.000 Wohnungen in Berlin sozialverträgliche Mieten verlangen. Das Vorhaben der Bausenatorin gefährde die durchschnittliche Nettokaltmiete von 5,60 Euro je Quadratmeter, warnten die Genossenschaften. Der Mietendeckel werde es ihnen erschweren, sanierungsbedürftige Altbauten zu kaufen. Zudem werde die Instandhaltung bestehender Wohnhäuser und der Neubau erschwert. "Die steigenden Baukosten machen auch uns zu schaffen", heißt es in der Erklärung, "Unser gesamtes Wirtschaften inklusive Planung für die kommenden Jahre ist gefährdet". Die Genossenschaften investieren jährlich 320 Millionen Euro in Bestand und Neubau.

Wie reagiert die Senatsverwaltung auf die Kritik?

Schon am Dienstag nannte Lompscher den Aufruf von Haus und Grund zur Mieterhöhung "ein verheerendes Signal". Auf Anfrage von rbb|24 sagte die Bausenatorin, der Appell degradiere Mieter zum "Faustpfand für die Immobilienlobby". "Wer Mieterhöhungen gezielt einsetzt, um die Politik auf Kosten von Mieterinnen und Mieter unter Druck zu setzen, entlarvt sich selbst". Mieter sollen sich von Haus und Grund nicht verunsichern lassen und können sich wehren. "Nutzen Sie Ihre Rechte", so Lompscher.



In der Tat muss bei Anpassungen an die ortsübliche Miete der Mieter der Erhöhung zustimmen. Nach einer Frist von zwei Monaten kann der Vermieter erst auf Zustimmung klagen. Auf Anfrage von rbb|24 erklärt die Senatsverwaltung, die Kritik der Eigentümerverbände und Genossenschaften sei unbegründet, da das Gesetz Härtefallregelungen vorsehe. Doch diese Härtefallregelungen seien mit einem großen bürokratischen Aufwand verbunden, fürchten Genossenschaften. Die aktuelle Wohnungspolitik habe eine "nicht-partnerschaftliche Haltung" eingenommen, schreibt die Genossenschaft "Bremer Höhe" aus Prenzlauer Berg in einem Positionspapier.

Welche Ausnahmen sind vorgesehen?

Der Gesetzesentwurf sieht zwei Ausnahmen vor: Vermieter, die eine Wohnung modernisieren, Energie einsparen und so die Betriebskosten senken, können weiterhin die Miete erhöhen. Sachverständige müssen die voraussichtliche Einsparung schriftlich nachweisen. Andere Modernisierungen müssen vorher genehmigt werden. Zudem können Vermieter die Miete erhöhen, wenn sie ohne diese in finanzielle Schwierigkeiten kommen würden. Die Investitionsbank Berlin (IBB) prüft und genehmigt die Anträge. Davon betroffene Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein sind zu einem finanziellen Ausgleich berechtigt. Mieter würden bei Verdacht auf einen Verstoß diesen beim Bezirksamt und der IBB anzeigen können. Verstöße würden mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet werden.



Erst im Mai haben Vertreter von Eigentümer- und Mieterverbänden, Politik und Wissenschaft den Mietspiegel unterzeichnet. Wird er dadurch unbrauchbar?

Alle zwei Jahre wird der Mietspiegel in einem aufwendigen Prozess errechnet. Die Preisspanne soll auf dem freien Markt eine Orientierungshilfe für Vermieter und Mieter bieten. Die Arbeit an dem neuen Mietspiegel beginnt gleich nach der Veröffentlichung des vorherigen Mietspiegels. Im Fall des Mietspiegels 2019 also bereits im Jahr 2017 - bevor die Diskussion um eine Mietobergrenze in Berlin begonnen hatte.

Sollte der Senat die Mieten "einfrieren", wäre auch damit der Mietspiegel für die Dauer von fünf Jahren unbrauchbar. Doch eine Sprecherin der Senatsverwaltung beschwichtigt: "Der Mietspiegel bleibt - bis andere Rahmenbedingungen gelten", sagt die Sprecherin der Senatsverwaltung auf Anfrage von rbb|24. Es sei seit 30 Jahren eines der wichtigsten Instrumente, um den "sozialen Mietfrieden zu erhalten".



Kann Berlin eine Mietobergrenze einführen?

Juristen sind sich in der Frage uneinig. Die Senatsverwaltung räumt auf Anfrage von rbb|24 ein, dass es sich um "juristisches Neuland" handele. Kein deutsches Bundesland hat vor Berlin eigenmächtig eine Mietobergrenze eingeführt. Viele Rechtsanwälte rechnen damit, dass gegen den Mietendeckel vor dem Verfassungsgericht geklagt wird. Bis das Gericht eine Entscheidung fällen könnte, würden wahrscheinlich Jahre vergehen. Laut diesen Rechtsanwälten sei Mietpreisrecht Bundesangelegenheit, weil es im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Bausenatorin Lompscher hingegen sieht sich durch mehrere juristische Gutachten [externer Link zum Gutachten] darin bestätigt, dass Bundesländer befugt seien, Regelungen zum Wohnwesen treffen zu dürfen.



