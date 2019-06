Geplanter Mietendeckel in Berlin

Der Eigentümerverband Haus und Grund ruft seine Mitglieder auf, Mieten in Berlin kurzfristig zu erhöhen. Auf der Website des Verbandes [haus-und-grund-berlin.de] prangt in großen Lettern: "Erhöhen Sie unbedingt bis zum 17. Juni die Miete". Daneben: Ein Countdown, in dem die Zeit bis zum 18. Juni 2019 sekundengenau heruntergezählt wird.



Als Grund für den Aufruf nennt der Verband den geplanten Mietendeckel, den der Berliner Senat beschließen will. Er sieht vor, die Mieten für alle rund 1,4 Millionen preisfreien Wohnungen in Berliner Mehrfamilienhäusern fünf Jahre lang einzufrieren. Die neue Regelung soll zwar erst Anfang 2020 gelten, doch der Verband rechnet damit, dass der Mietendeckel rückwirkend zum 18. Juni in Kraft tritt.

Hintergrund ist, dass der rot-rot-grüne Senat an diesem Tag zusammenkommt, um über ein Eckpunktepapier zum "Mietendeckel" zu entscheiden, das dann Grundlage für einen

Gesetzentwurf werden könnte.