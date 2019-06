Geflüchtete in Lampedusa an Land gelassen

Die Festnahme der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete in Italien ist in Deutschland von vielen Seiten kritisiert worden. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagt, Racketes Handeln sei zutiefst human und nicht kriminell gewesen.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), hat die Festnahme der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete in Italien verurteilt. "Wir stehen solidarisch an der Seite der Kapitänin Carola Rackete und ihrer Crew, die unter Einsatz Ihre Lebens Menschen in Not retten. Ihr Handeln ist zutiefst human und nicht kriminell", zitierte die Berliner SPD am Sonntag Müller auf ihrer Facebookseite. Müller forderte zugleich "eine gesamteuropäische Lösung für die Situation im Mittelmeer".