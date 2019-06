Israel-Gegner erleben in Berlin starken Gegenprotest

Mehr als 1.000 Menschen haben sich am Samstag in Berlin am israelfeindlichen Al-Kuds-Marsch beteiligt. Etwa genauso viele Demonstranten stellten sich ihnen entgegen und protestierten gegen Antisemitismus und Hass. Die Polizei meldete keine Zwischenfälle.