Hintergrund sind Pläne, die eine Initiative am Donnerstag vorgestellt hatte . Demnach könnten in den kommenden Jahren bis zu 40.000 Wohnungen unter anderem auf ehemaligen Rieselfeldern und entlang einer Bahntrasse an der Bucher Straße entstehen. Das Gebiet sei mehr als 700 Hektar groß.

Laut dem Konzept soll bei dem Projekt eine Mischung aus Wohnungsgenossenschaften, Baugruppen und sozial eingestellten Unternehmen zum Zuge kommen. Nach den Vorstellungen der Initiatoren könnten Bürger den neuen Stadtteil mit entwickeln, hatte Volker Härtig, Mitglied der Initiativgruppe und Vorsitzender des SPD-Fachausschusses Soziale Stadt, der das Projekt unterstützt, am Donnerstagabend im rbb gesagt. Da die Flächen sich überwiegend im Eigentum des Landes Berlin befänden, könnten auch kleinere Bauherren zum Zuge kommen, hieß es.

Hinter dem Projekt steht die Initiative "Bürgerstadt Buch". Die Projektentwicklung Bürgerstadt Aktiengesellschaft will die Bürger auf genossenschaftlicher Basis in Bauprozesse einbeziehen oder auch zu Bauherren machen - nun auch auf dem Areal an der Bucher Straße. Die Bürgerstadt Aktiengesellschaft wurde im Jahr 2000 gegründet und hat schon einige ungewöhnliche Bau- und Wohnprojekte in der Stadt verwirklicht.