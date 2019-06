Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will noch in diesem Jahr die Weichen für ein Verbot der so genannten Konversionstherapien gegen Homosexualität stellen. Er wolle noch vor der Sommerpause dazu das Gespräch mit dem SPD-geführten Bundesjustizministerium suchen, sagte Spahn am Dienstag in Berlin - dem 25. Jahrestag der Abschaffung des Paragrafen 175, der sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe gestellt hatte.

In der DDR wurde der Pararaf bereits 1968 abgeschafft, nachdem ein neues Gesetzbuch eingeführt worden war.



Spahn sagte, ihm sei daran gelegen, noch 2019 zu einem Gesetzentwurf zu kommen, der dann in die parlamentarischen Beratungen geht. Die eingesetzte Kommission habe gute Lösungsansätze aufgezeigt, wie ein Verbot dieser Therapien geregelt werden könne, sagte Spahn weiter. Er sei klar dafür. "Denn Homosexualität ist keine Krankheit und daher auch nicht therapiebedürftig." Infrage komme eine Ahndung als Ordungswidrigkeit, unter Umständen auch eine strafrechtliche Verfolgung.