Radschnellwege im Berliner Westen - Spandauer Rad-Pendler bald so schnell wie Autos?

14.06.19 | 20:12 Uhr

100 Kilometer Radschnellwege soll Berlin in den nächsten Jahren bekommen. Zwei geplante Trassen wurden in einer Diskussionsveranstaltung in Spandau genauer unter die Lupe genommen. Laut Verkehrsverwaltung sind die Routen besonders für Pendler interessant.

Die beiden geplanten Radschnellwege von Spandau nach Charlottenburg-Wilmersdorf nehmen Form an. Wo die Trassen genau entlangführen könnten, stellte das Planungsbüro "Infravelo" am Donnerstag bei einer Bürger-Informationsveranstaltung in Spandau vor. Zu der waren nach Angaben der Verkehrsverwaltung vom Freitag 80 Interessierte, sowie der Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese und der Spandauer Baustadtrat Frank Bewig gekommen.

Durchquerung von Grünanlagen sorgt für Diskussionen

In der Diskussion ging es um die Radschnellwege "Nonnendammallee–Falkenseer Chaussee" und "Spandauer Damm-Freiheit" [detaillierte Karte bei infravelo.de]. Dabei stand nach Angaben der Senatsverwaltung vor allem die Durchquerung von Grünanlagen zur Debatte. Der Weg "Nonnendammallee–Falkenseer Chaussee" erstreckt sich über 13 Kilometer vom Jakob-Kaiser-Platz im Norden Charlottenburgs bis zum Falkenhagener Feld an der Berliner Stadtgrenze. Je nach genauem Streckenverlauf könnte der Radschnellweg durch den Spektegrünzug führen, ein Naherholungsgebiet im Süden des Falkenheimer Feldes. Sie verbindet damit Wohnquartiere mit der Spandauer Altstadt. Ab hier ist laut Senatsverwaltung für Verkehr ein Anschluss an den "Radweg der Sympathie" vorgesehen, der Radelnde bis nach Falkensee führt.

Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese sagte dazu: "Natürlich muss immer im Einzelfall abgewogen werden, ob die Route einer Radschnellverbindung durch eine Grünanlage für die Erholungssuchenden verträglich gestaltet werden kann. Nutzungskonflikte müssen und können vermieden werden. Zudem kommen viele Besucherinnen und Besucher der Parks selbst mit dem Fahrrad."

"Spandauer Damm-Freiheit": Ausbau auf zwei Meter geplant

Bei der anderen Trasse, die von Spandau nach Charlottenburg führen soll, gab es laut Verkehrsverwaltung Einigkeit, dass hier schnell ausgebaut werden müsse. Beim fünf Kilometer langen Radschnellweg "Spandauer Damm - Freiheit" ist den Angaben zufolge ein "Ausbau nach Mobilitätsgesetz auf zwei Meter Breite" geplant. Der Weg soll südlich der Spree von der S-Bahn-Station Westend bis in die Altstadt von Spandau verlaufen.

Die in der Veranstaltung diskutierten Trassen seien vor allem für Pendler interessant, die von Spandau Richtung Zentrum fahren, hieß es. Die seien nach Informationen der Senatsverwaltung auf dem Rad "bei zügigem Fahrtempo […] genauso schnell von Spandau nach Charlottenburg-Wilmersdorf unterwegs wie mit dem PKW".

Baubeginn der Radschnellwege nicht vor 2020

Eine Machbarkeitsstudie für die beiden Trassen soll nach Informationen der Senatsverwaltung für Verkehr bis Oktober 2019 fertig werden. Darauf folgten weitere Planungsschritte und das formelle Planfeststellungsverfahren, woran sich Interessierte nach wieder beteiligen könnten. Für den Planungsprozess seien insgesamt mindestens 30 Monate nötig, so dass mit einem Baubeginn nicht vor 2022 zu rechnen ist. Die beiden Radschnellverbindungen, die von Spandau nach Charlottenburg-Wilmersdorf führen sind zwei von mindestens zehn Radschnellverbindungen, die in den nächsten Jahren in Berlin entstehen sollen. Insgesamt plant die Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klima 100 Kilometer Radschnellwege in Berlin.

Sendung: Inforadio, 12.06.2019, 12:31 Uhr